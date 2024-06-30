Потепление климата, более резкие изменения температуры и распространение новых видов насекомых и растений в Эстонии также способствуют росту возникновения новых проблем со здоровьем. При летних сезонных проблемах со здоровьем обычно достаточно домашнего лечения. Доктор Карина Иванова, врач-консультант инфолинии семейных врачей 1220, объясняет, в каких случаях летняя проблема со здоровьем требует медицинской помощи.
Врач: клещи могут переносить похожий на малярию вирус, и от одного клеща можно заразиться несколькими болезнями
Одной из главных проблем летнего сезона являются клещи, которые с некоторых пор являются переносчиками новых, пока еще мало распространенных в Эстонии заболеваний, наиболее опасными из которых являются бактериальные инфекции анаплазмоз и эрлихиоз. Распространен также бабезиоз, который встречается реже, но может вызывать симптомы, схожие с малярией. "К сожалению, в случае укуса клеща также существует вероятность передачи человеку с клещом сразу нескольких возбудителей и возникновения т.н. микст-инфекции, в этом случае также назначается соответствующее лечение", - доктор Иванова подчеркивает, почему нужно всегда быть внимательными и осторожными в отношении клещей, следить за здоровьем себя, своих детей, а также домашних животных и обязательно консультироваться с врачом.
“При укусах клещей следует обратиться к врачу, особенно если вокруг укуса образовался красный круг. Это может указывать на боррелиоз (болезнь Лайма). Если после укуса клеща появляются гриппоподобные симптомы, это может указывать на энцефалит", - объясняет доктор Иванова и добавляет, что для предотвращения последнего целесообразно сделать соответствующую вакцинацию.
Осы и пчелы очень опасны для аллергиков
Кроме ос и пчел среди насекомых есть и другие виды, которые помимо раздражения кожи могут вызвать серьезные проблемы со здоровьем. Аллергия встречается все чаще, поэтому стоит знать об аллергических реакциях собственного организма. «Если у человека аллергия на пчелиный и осиный яд и после ужаливания у него возникает анафилактическая реакция (затрудненное дыхание, отек лица и рта, крапивница по всему телу или другие необычные реакции), ему следует как можно скорее обратиться за помощью в отделение неотложной помощи», — объясняет доктор Иванова.
Если вы знаете, что у вас данная аллергия, разумно заранее подготовится к выходу на природу: следует избегать резких движений вблизи ос и пчел, а также употребления сладких напитков и продуктов на природе, следует носить светлую одежду, закрывающую тело, и особенно важно в случае аллергии удостовериться, что на случай ужаливания у вас есть с собой лекарство эпипен (автоинъектор эпинефрина).
"Если вас ужалили, сначала следует удалить жало с помощью пинцета или скребка. Затем приложите холодные компрессы - они помогают быстрее снять и уменьшить отек и боль. Антигистаминные препараты также могут помочь уменьшить аллергическую реакцию. В случае затруднения дыхания, сильного отека или потери сознания следует немедленно вызывать скорую помощь", - подчеркивает доктор Иванова.
Укусы водяных блох (дафний) и шмелей также могут потребовать медицинской помощи
Помимо клещей, ос или пчел, раздражение и отек кожи также вызывают водяные блохи и шмели - к ним у людей разная восприимчивость. "Если возникает сильный отек или покраснение, которые распространяются и сохраняются дольше пары дней, мы рекомендуем вам также обратиться к врачу", - отмечает доктор Иванова.
В некоторых случаях укусы ядовитых жуков или пауков могут потребовать медицинской помощи. "Необычные симптомы, такие как сильная боль, повышенная температура, волдыри или некроз, требуют лечения, поэтому также следует обратиться к врачу", - подчеркивает доктор Иванова.
Хотя в этом году популяция комаров смогла комфортно перезимовать и относительно многочисленна, и их укусов больше, вызванные ими раздражение кожи, зуд или отек не требуют посещения врача. "Для облегчения состояния после укуса комаров можно использовать холодные компрессы, антигистаминные мази или пероральные антигистаминные препараты", - советует доктор Иванова. За местами укусов водяных блох, муравьев и клещей можно ухаживать аналогичным способом - важно поддерживать кожу в чистоте, снимать отечность холодными компрессами и при необходимости использовать антисептические кремы.
Помимо насекомых, дикая природа таит в себе и другие опасности
Ушастая медуза (Aurelia aurita) считается не таким уж новым видом в морских водах Эстонии. Однако в последние годы этот вид медуз начал все больше и больше распространяться в прибрежных водах Эстонии. По словам доктора Ивановой, основная опасность при контакте с данным видом - раздражение кожи от реакции укуса. "Они могут вызывать боль, отек, покраснение, а также аллергические реакции", - рассказала она.
После контакта с медузой, по рекомендации доктора Ивановой, пораженный участок кожи следует промывать морской, а не пресной водой, поскольку это может вызвать активацию оставшихся на коже нематоцист (стрекательных клеток). Далее нужно использовать холодные компрессы, которые уменьшают боль и отек. При возникновении серьезных реакций, таких как затруднение дыхания и сильная боль, следует рассмотреть возможность оказания медицинской помощи.
Гадюка до сих пор остается единственной ядовитой рептилией в Эстонии
Хотя изменение климата приносит в Эстонию новые виды как из мира растений, так из мира животных, угрозы здоровью человека в сфере рептилий не увеличились. "В Эстонии по-прежнему живет только одна ядовитая рептилия - гадюка. Ее укус также может вызвать боль, отек и тошноту. В более редких случаях возникают более серьезные реакции", - перечисляет доктор Иванова.
Если встреча с гадюкой закончилась укусом, то, по совету доктора Ивановой, следует сохранять спокойствие, держать укушенную конечность в неподвижном положении и ниже уровня сердца. "Конечно, необходимо немедленно обратиться за неотложной медицинской помощью. В качестве приемов первой помощи можно использовать очистку места укуса и холодные компрессы", - рекомендует доктор Иванова.