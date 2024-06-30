ERR: Доступность психологической помощи окажется под ударом

Касса здоровья пока еще выделяет деньги в Фонд терапии, откуда распределяются средства для похода к клиническому психологу. Центры психологической помощи, в свою очередь, могли просить плату с клиента по своему прейскуранту, которую частично покрывала Касса здоровья.

С 1 июля договор изменится, и психологи должны будут работать по тем ценам, которые покрывает Касса здоровья. Однако единицы согласны заключать новые договоры. Это значит, что услуга станет дороже и менее доступной. В Кассе здоровья утверждают, что цены будут пересмотрены.

"Цены у нас пересматриваются регулярно. С 1 июля будет новый прейскурант. Пересмотр проходит два раза в год. Например, в прошлом году зарплата клинических психологов увеличилась на 36%", - сказала "Актуальной камере" руководитель службы партнерства Кассы здоровья Сигне Борисов.

Психологи же отмечают, что дело не только в ценах, но и в бюрократии.