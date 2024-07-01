На фоне предстоящего перехода премьер-министра Каи Каллас (Партия реформ) на работу в Европейскую комиссию самым популярным кандидатом на эту должность является лидер Isamaa Урмас Рейнсалу, которого в кресле главы правительства хотели бы видеть 24% участников опроса, проведенного по заказу социологической службой Norstat.
Кристен Михал не самый популярный кандидат на пост премьер-министра
На вопрос, если бы вы могли выбрать следующего премьер-министра среди лидеров не только Партии реформ, но и других крупных политических сил, то кого бы вы предпочли, 24% респондентов ответили, что Урмаса Рейнсалу.
Далее следовали глава Центристской партии Михаил Кылварт (13%) и председатель EKRE Мартин Хельме (12%).
За ними оказались реформисты Ханно Певкур и Кристен Михал (по 8%), лидер соцдемов Лаури Ляэнеметс и глава партии "Правые" Лавли Перлинг (по 6%), а также председатель Eesti 200 Маргус Цахкна (2%).
Еще 23% затруднились с ответом.