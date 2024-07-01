Ефимова едет на чемпионат Европы среди юниоров за седьмым золотом

Энели Ефимова, готовящаяся к Олимпийским играм в Париже, на чемпионате Европы среди юниоров в этом году будет выступать только на дистанции 100 м брассом. 17-летняя спортсменка, которая побеждала на этих соревнованиях три года подряд, претендует на седьмую золотую медаль в своей карьере. Предварительные и полуфинальные заплывы на дистанции 100 м брассом пройдут 6 июля, а финал – днем позже, сообщает Swimming.ee.