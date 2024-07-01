Юношеская сборная Эстонии по плаванию в составе десяти человек примет участие в соревнованиях среди юниоров со 2 по 7 июля в Вильнюсе. Лидер сборной – Энели Ефимова, недавно ставшая чемпионкой Европы среди взрослых и завоевавшая четвертую золотую медаль подряд на дистанции 100 метров брассом.
Ефимова едет на чемпионат Европы среди юниоров за седьмым золотом
Энели Ефимова, готовящаяся к Олимпийским играм в Париже, на чемпионате Европы среди юниоров в этом году будет выступать только на дистанции 100 м брассом. 17-летняя спортсменка, которая побеждала на этих соревнованиях три года подряд, претендует на седьмую золотую медаль в своей карьере. Предварительные и полуфинальные заплывы на дистанции 100 м брассом пройдут 6 июля, а финал – днем позже, сообщает Swimming.ee.
В этом году состав юниорской сборной включает в себя десять пловцов; помимо Ефимовой в команду вошли Маари Рандвяли, Алексей Денисов, Эгле Салу, Оливер Куулпак, Юлле Харьякс, Сийм Кескюла, Ксения Бажанова, Марк Ильчишин и Кирке Мадар.