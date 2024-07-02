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ТО ЛИ ГОРОД, ТО ЛИ ВОЛОСТЬ Договор об объединении Йыхви и Тойла оставляет неясным статус нового самоуправления

Эрик Калда
, журналист
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Являющийся символом Йыхви олень сохранится в символике нового самоуправления и после объединения с Тойла, однако о том, станет Йыхви как административная единица волостью или городом, два самоуправления в течение почти что года договориться так и не смогли.
Являющийся символом Йыхви олень сохранится в символике нового самоуправления и после объединения с Тойла, однако о том, станет Йыхви как административная единица волостью или городом, два самоуправления в течение почти что года договориться так и не смогли. Фото: Peeter Lilleväli / Põhjarannik

Опубликованный в четверг на прошлой неделе договор об объединении Йыхвиской и Тойлаской волостей до сих пор не дает ответа на один из главных вызывавших разногласия вопрос, городом или волостью будет новое самоуправление.

Тойлаское волостное собрание на прошлой неделе одобрило публикацию договора об объединении Йыхви и Тойла, и с четверга он обнародован. Однако документ все же довольно декларативный и каких-то очень конкретных соглашений из него не вычитать. Самым конкретным является обещание выплатить компенсацию чиновникам, которых сократят после объединения. Те, у кого стаж менее восьми лет, получат три месячные зарплаты, у кого больше - шесть.

Тема статуса самоуправления по-прежнему открыта

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