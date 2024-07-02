ТО ЛИ ГОРОД, ТО ЛИ ВОЛОСТЬ Договор об объединении Йыхви и Тойла оставляет неясным статус нового самоуправления

Тойлаское волостное собрание на прошлой неделе одобрило публикацию договора об объединении Йыхви и Тойла, и с четверга он обнародован. Однако документ все же довольно декларативный и каких-то очень конкретных соглашений из него не вычитать. Самым конкретным является обещание выплатить компенсацию чиновникам, которых сократят после объединения. Те, у кого стаж менее восьми лет, получат три месячные зарплаты, у кого больше - шесть.