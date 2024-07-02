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У дороги в Валасте можно увидеть образец классической эстонской живописи

Сирле Соммер-Калда
, журналист
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Картину Анатолия Кайгородова "Осень" можно найти в Валасте.
Картину Анатолия Кайгородова "Осень" можно найти в Валасте. Фото: Matti Kämärä / Põhjarannik

Проект "Kultuuripõld" ("Поле культуры") до конца лета выведет на всеобщее обозрение пейзажи полей Эстонии, принадлежащие кисти классиков изобразительного искусства.

Всего по Эстонии таких пейзажей семь, одним из которых можно полюбоваться в Валасте.

"Поля занимают около четверти территории Эстонии. Это земля, которая нас кормит. Обработка ее требует мудрости и настойчивости, опыта и новаторского ума. Наша культура тоже дает представление о важности сельскохозяйственных угодий. Кампания "Поле культуры" приносит картины, принадлежащие кисти наших классиков искусства, на поля сегодняшней Эстонии", - объясняет замысел организатор кампании "BASF Agricultural Solutions".

Десятки и десятки местных художников пытались запечатлеть на холсте тысячеликое поле Эстонии. И хотя пейзаж во многих местах за сто лет изменился до неузнаваемости, проект отобрал семь работ классиков эстонской живописи и разместил их на семи нынешних эстонских полях, где можно угадать вид, аналогичный тому, что видели Антс Лайкмаа, Конрад Мяги и другие художники столетие назад.

Картину Анатолия Кайгородова "Осень" 1930 года можно найти в поле в Валасте (Эстонский художественный музей).

  • Анатолий Кайгородов (Kaigorodoff, 1878-1945) родился в Санкт-Петербурге в семье известного естествоиспытателя, в первый период независимости работал художником и учителем рисования в Эстонии. В первую очередь признание получили его "пейзажи настроения".

В этой работе, Кайгородову удалось поместить на холст природу так, чтобы она заговорила всеми своими красками и их вечным изменением.

Земля расположена в поле, за которым ухаживает фермер Юлари Вент (ТОО "Valaste Agro"). На поле Валасте растет озимый рапс, который сеют в начале августа и собирают примерно через год. Рапсовое масло, содержащее полезные омега-жирные кислоты, получают из семян рапса, побочным продуктом переработки которого является рапсовый жмых, ценимый как корм для животных. В 2023 году в Эстонии было произведено почти 140 тысяч тонн рапса, из которого можно выжать 56 миллионов литров рапсового масла. Из такого количества масла можно сделать около 100 тысяч банок майонеза.

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