Всего по Эстонии таких пейзажей семь, одним из которых можно полюбоваться в Валасте.

"Поля занимают около четверти территории Эстонии. Это земля, которая нас кормит. Обработка ее требует мудрости и настойчивости, опыта и новаторского ума. Наша культура тоже дает представление о важности сельскохозяйственных угодий. Кампания "Поле культуры" приносит картины, принадлежащие кисти наших классиков искусства, на поля сегодняшней Эстонии", - объясняет замысел организатор кампании "BASF Agricultural Solutions".

Десятки и десятки местных художников пытались запечатлеть на холсте тысячеликое поле Эстонии. И хотя пейзаж во многих местах за сто лет изменился до неузнаваемости, проект отобрал семь работ классиков эстонской живописи и разместил их на семи нынешних эстонских полях, где можно угадать вид, аналогичный тому, что видели Антс Лайкмаа, Конрад Мяги и другие художники столетие назад.

Картину Анатолия Кайгородова "Осень" 1930 года можно найти в поле в Валасте (Эстонский художественный музей).

Анатолий Кайгородов (Kaigorodoff, 1878-1945) родился в Санкт-Петербурге в семье известного естествоиспытателя, в первый период независимости работал художником и учителем рисования в Эстонии. В первую очередь признание получили его "пейзажи настроения".

В этой работе, Кайгородову удалось поместить на холст природу так, чтобы она заговорила всеми своими красками и их вечным изменением.

Земля расположена в поле, за которым ухаживает фермер Юлари Вент (ТОО "Valaste Agro"). На поле Валасте растет озимый рапс, который сеют в начале августа и собирают примерно через год. Рапсовое масло, содержащее полезные омега-жирные кислоты, получают из семян рапса, побочным продуктом переработки которого является рапсовый жмых, ценимый как корм для животных. В 2023 году в Эстонии было произведено почти 140 тысяч тонн рапса, из которого можно выжать 56 миллионов литров рапсового масла. Из такого количества масла можно сделать около 100 тысяч банок майонеза.