Спасательный департамент сосредоточится на защите населения в роли председателя Совета государств Балтийского моря

Цель председательства — укрепить сотрудничество стран Балтийского моря в области защиты населения. По словам генерального директора Спасательного департамента Марго Клаоса, для Эстонии особенно важно учиться на опыте других и делиться своими знаниями.

«Для Эстонии создание возможностей для защиты населения — новая область за последние годы, и мы знаем, что у других стран накоплено значительно больше опыта в ряде областей. Например, в развитии сети сирен и проведении масштабной эвакуации. Однако, возможно, мы можем больше всего учиться на ошибках друг друга», — сказал Клаос и добавил, что в течение года Спасательный департамент запланировал различные семинары и встречи экспертов, на которых страны смогут обмениваться знаниями.

На встречах будут искать ответы на вопросы: как подготовить людей к кризисам, как усилить осведомленность сообществ о рисках и безопасности, как развивать систему оповещения об угрозах, как повысить готовность к масштабной эвакуации и осведомленность об укрытии в военное время; как привлекать волонтеров, в том числе молодежь и партнерские организации.

«Эти вопросы ищут ответы все страны Балтийского моря и разрабатывают соответствующие системы. В текущей ситуации, в которой находится Европа и весь мир, наиболее разумно работать единым фронтом и в плане защиты населения, чтобы мы могли поддерживать друг друга как до, так и во время кризисов. В ситуации угрозы безопасности, сотрудничество учреждений по защите населения в регионе имеет важное значение».

Спасательный департамент участвует в сотрудничестве стран Балтийского моря через сеть гражданской защиты. Работу сети координирует страна-председатель при поддержке секретариата Совета государств Балтийского моря. В Совет государств Балтийского моря входят, кроме Эстонии, Финляндия, Германия, Исландия, Латвия, Литва, Норвегия, Польша, Дания и Швеция.

Эстония будет председателем Совета государств Балтийского моря с 1 июля 2024 года по 30 июня 2025 года. Предыдущим председателем была Финляндия. В прошлый раз Эстония была председателем Совета государств Балтийского моря в 2014–2015 годах.