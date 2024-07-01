В среду Нарвский колледж закончил прием заявлений от абитуриентов на эстоноязычные учебные программы. В Нарвский колледж было подано более 930 заявлений, что является самым большим числом за все время работы колледжа.
В Нарвский колледж было подано рекордное количество заявлений
Количество заявлений, поданных на учебные программы колледжа, превышает число запланированных учебных мест. У абитуриентов была возможность выбирать между шестью учебными программами, а учебных мест предлагалось в общем 259.
По заказу и при дополнительной поддержке Министерства образования и науки и в этом году будет принято больше студентов на программы по подготовке учителей в бакалавриате и магистратуре. В рамках трех программ, готовящих педагогов, запланировано 182 учебных места, на которые было подано 735 заявления.
Наибольшей популярностью среди абитуриентов пользовалась программа «Учитель детского дошкольного учреждения в многоязычной учебной среде», на учебные места которой было подано 438 заявлений. Следующими по популярности были программы «Учитель языка в многоязычной школе» (164 заявления) и «Языки и многоязычие» (133 заявления). 78 заявлений было подано от абитуриентов на учебные места программы «Молодежная работа», что на 24 заявления больше по сравнению с прошлым годом.
По словам директора Нарвского колледжа Индрека Рейманда, такой большой рост числа заявлений и устойчивая популярность, прежде всего, учебных программ по подготовке учителей – это большая радость. «Число учебных мест на программах по подготовке учителей увеличилось почти в два раза, и уже третий год подряд мы можем сказать, что интерес к обучению в колледже растет и мы не можем пожаловаться на нехватку абитуриентов», - прокомментировал Рейманд.
При поддержке Фонда справедливого перехода также увеличилось количество учебных мест на программах «Разработка ИТ-систем» (29 мест в 2024 году) и «Предпринимательская деятельность и цифровые решения» (28 мест). На эти учебные программы поступило 46 и 75 заявлений соответственно.
«Наряду с подготовкой учителей ИТ-сфера является одним из крупнейших направлений развития колледжа на ближайшие годы. 2025 год принесет колледжу новую магистерскую учебную программу «Приложения искусственного интеллекта и роботики». Растущая популярность ИТ создает хорошую почву для развития данной сферы», – добавил Рейманд.
После окончания приема заявлений в Тартуском университете начинается период вступительных экзаменов, который продлится до 10 июля.
Первичные списки принятых студентов будут опубликованы 12 июля. Не позднее чем в течение двух дней принятым студентам нужно будет подтвердить свое намерение учиться в университете в системе SAIS. Новый учебный год начнется 2 сентября.
На семи учебных программах Нарвского колледжа Тартуского университета обучается почти 700 студентов. В текущем году колледж окончило самое большое количество студентов за последние 15 лет: число выпускников составило 119 человек.