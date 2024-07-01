В Кохтла-Ярве пьяный мужчина пугал людей стартовым пистолетом

Полиция арестовала мужчину, а пистолет забрали на хранение.

Точные обстоятельства происшествия полиция выяснит в ходе уголовного производства.

8 июня в 19.17 полиция получила вызов высшей приоритетности в Тойла, где 40-летний мужчина угрожал в Оруском парке людям и стрелял из оружия. Полиция отреагировала на происходящее большими силами и прибыла на место происшествия - ведущую из парка на берег дорогу - за десять минут.

Прибыв в парк и двигаясь в направлении мужчины, полицейские неоднократно отдавали ему на эстонском и русском языках распоряжения положить оружие на землю, но мужчина этого не сделал. Вместо этого он достал оружие из кармана, зарядил его, сделал несколько выстрелов и начал наводить оружие на полицейских.

Поскольку мужчина не подчинялся распоряжениям полицейских и его действия были опасными как для находящихся в парке людей, так и для полицейских, то полицейский решил использовать служебное оружие для минимизации угрозы.

Полицейский сделал два выстрела в направлении сидевшего на парковой скамейке мужчины, попав один раз в его грудную клетку. После выстрела мужчина упал со скамейки на землю.

Полицейские сразу оказали мужчине первую помощь и находились на связи с медиком центра тревоги, пока на место не прибыла скорая помощь.

Пострадавшего мужчину передали медикам и его увезли в тяжелом состоянии в больницу.