Очереди к врачам удлинятся

К 2027 году дефицит увеличится уже до 300 млн евро, сообщили радионовости ERR.

Недостающие суммы касаются не улучшения качества медицинских услуг, а просто поддержания доступности медицинской помощи на нынешнем уровне.

"В принципе, в следующие годы это означает, что очереди на лечение по определенным плановым специальностям могут удлиниться", - сказала член правления Кассы здоровья Пилле Банхард.

Она пояснила, что в случае дефицита средств очереди прежде всего удлиняются на те услуги, оказание которых можно отложить без риска для жизни человека. По оценке Кассы здоровья, дефицит в размере 150 млн евро означает отмену 120 000 амбулаторных приемов и 22 500 случаев лечения в больничном стационаре.

"На самом деле мы уже не говорим о прогнозах. Мы уже сегодня реально движемся к минусу", - сказала Банхард.