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Очереди к врачам удлинятся

Северное побережье
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Эндопротезирование в Нарвской больнице.
Эндопротезирование в Нарвской больнице. Фото: Narva Haigla

Касса здоровья прогнозирует на следующий год дефицит средств в размере 150 млн евро, что означает удлинение очередей на лечение, и в правительстве нет уверенности в том, будут ли найдены средства на покрытие этого дефицита.

К 2027 году дефицит увеличится уже до 300 млн евро, сообщили радионовости ERR.

Недостающие суммы касаются не улучшения качества медицинских услуг, а просто поддержания доступности медицинской помощи на нынешнем уровне.

"В принципе, в следующие годы это означает, что очереди на лечение по определенным плановым специальностям могут удлиниться", - сказала член правления Кассы здоровья Пилле Банхард.

Она пояснила, что в случае дефицита средств очереди прежде всего удлиняются на те услуги, оказание которых можно отложить без риска для жизни человека. По оценке Кассы здоровья, дефицит в размере 150 млн евро означает отмену 120 000 амбулаторных приемов и 22 500 случаев лечения в больничном стационаре.

"На самом деле мы уже не говорим о прогнозах. Мы уже сегодня реально движемся к минусу", - сказала Банхард.

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