Закрытие Тойлаской гимназии - плохой пример того, как широко обсуждаемое упорядочение школьной сети работает против цели перехода к образованию на эстонском языке. Цель перехода к обучению на эстонском языке должна превалировать над целью оптимизации школьной сети. Это особенно актуально для Ида-Вирумаа, где доля эстоноязычного населения неуклонно снижается.
Рийна Солман: В Тойла, оплоте эстонского духа, необходимо сохранить гимназию
По данным последней переписи населения, число эстонцев и говорящих на эстонском языке в Ида-Вирумаа сокращается быстрее, чем численность населения уезда в среднем. В Ида-Вирумаа есть только три местных самоуправления, где эстонцы составляют большинство населения. По данным переписи населения 2021 года, это волость Алутагузе (69,5 % эстонцев), волость Тойла (64,4 %) и волость Люганузе (55,1 %).
Благодаря своей культурной среде и хорошим природным условиям волость Тойла смогла удержать в Ида-Вирумаа свое эстоноязычное население, для которого жизнь в других уголках уезда была бы слишком стрессовой. Поэтому сохранение эстоноязычной культурной среды в волости Тойла - это не только вопрос местной жизни, от этого зависит в целом способность управлять уездом с его сложной структурой населения.
Чтобы образование на эстонском языке укоренилось в Ида-Вирумаа, учителям в этом регионе необходимо продолжать платить более высокую зарплату. Как показала практика, можно мотивировать учителей переезжать в уезд для работы и жизни. А вот закрытие существующих школ с эстонским языком обучения работает против этой цели и не укрепит положение эстоноязычного образования в уезде. В Ида-Вирумаа необходимо сохранить сильную сеть школ с эстонским языком обучения там, где она уже сформировалась, и создать ее там, где ее пока нет.
С точки зрения государственного управления, ключевую роль в Ида-Вирумаа до сих пор играли расположенные в Йыхви административные учреждения. Йыхви - единственное самоуправление в Ида-Вирумаа, где так называемое "дневное население" превышает т.н. "ночное". Это означает, что на работу сюда приезжает большое количество людей из близлежащих самоуправлениий. Поскольку Тойла непосредственно граничит с волостью Йыхви, этот регион вместе с волостью Алутагузе играет важную роль в обеспечении учреждений государственного сектора лояльной рабочей силой с высоким уровнем владения эстонским языком.
Это не означает, что все эстоноязычное ведение дел в Ида-Вирумаа должно быть сосредоточено в Йыхви, как это необъяснимо делается путем перевода учеников закрываемой Тойлаской гимназии в йыхвиские школы - совсем наоборот. Расстояние от Тойла до Йыхви точно такое же, как от Йыхви до Тойла, как написал Мартин Эхала в "Postimees" 19 мая. Поскольку Тойлаская гимназия является оплотом эстонского духа, следует направлять идавирусцев из других уголков уезда учиться в Тойла.
Наряду с эстонским языком важен также эстонский дух. По данным переписи 2021 года, доля эстонцев в населении Ида-Вирумаа составила 18,5%, но только 14,6% жителей говорили на эстонском языке как на родном. Это означает, что многие жители Ида-Вирумаа, считающие себя эстонцами, вместо этого могут иметь так называемую двойную идентичность и недостаточно владеть эстонским языком.
Вещи надо называть своими именами и описывать такими, какие они есть. Жители Эстонии, для которых русский язык является родным, неизбежно с гораздо большей вероятностью окажутся в российском информационном поле, где уже много лет пребывает значительная часть русскоязычных жителей Ида-Вирумаа. Ограничение доступности российских медиаканалов в 2022 году существенно не повлияло на ситуацию.
"Поскольку Тойлаская гимназия является оплотом эстонского духа, следует направлять идавирусцев из других уголков уезда учиться в Тойла".Рийна Солман, заместитель председателя партии "Isamaa", бывший министр государственного управления
Этим обусловлен факт, который нельзя упускать из виду: как гражданам России, проживающим в Ида-Вирумаа, лицам с неопределенным гражданством, так и русскоязычным гражданам Эстонии свойственен определенный прокремлевский настрой по сравнению с остальным населением Эстонии.
Электоральные предпочтения эстонских граждан Ида-Вирумаа, для которых русский язык является родным, ярко характеризуются результатами выборов в Рийгикогу 2023 года, на которых наилучшего результата в, так сказать, личном зачете добились Михаил Стальнухин, недавно исключенный из Центристской партии за свои пророссийские настроения, и Айво Петерсон, находящийся под арестом по подозрению в государственной измене. На недавних выборах в Европейский парламент находящийся под стражей Петерсон, выдвинутый партией "KOOS", набрал по всей стране 11503 голоса. Подозреваемого в государственной измене Петерсона, который на выборах в Рийгикогу выделялся своими прокремлевскими настроениями, сейчас кремлевская пропаганда представляет как политзаключенного, что является настоящей операцией по дезинформации.
Следует учитывать, что выборы в Рийгикогу 2023 года проходили в условиях продолжавшейся уже год полномасштабной российской агрессии против Украины, когда русскоязычные жители Эстонии ощущали сильное общественное давление с целью не демонстрировать свою поддержку России. Эти данные показывают, что при желании Россия может легко найти среди жителей Ида-Вирумаа сторонников своей антиэстонской деятельности.
В нынешний период Эстония как объект антироссийской пропаганды имеет лишь второстепенное значение, поскольку российская пропаганда и ресурсы гибридной войны в первую очередь связаны с деятельностью против Украины, а также Молдавии и других стран.
В ситуации, когда Эстония еще не стала жертвой очень сильных пропагандистских атак, существует иллюзорное представление о том, что Эстония может легко отразить российские гибридные атаки и держать под контролем местное русскоязычное население. В действительности же очевидно, что Эстония окажется в затруднительном положении, если станет объектом крупной атаки.
Поэтому сохранение работающих школ с эстоноязычным обучением необходимо для того, чтобы ограничить продолжающееся обрусение уезда и рост влияния России. Подобно тому, как установленная в преамбуле Конституции Эстонской Республики цель обеспечить сохранение эстонских нации, языка и культуры превалирует над целью сбалансированности бюджета, так и переход к образованию на эстонском языке превалирует над целью оптимизации школьной сети. Особенно это касается Ида-Вирумаа, где из-за хрупкого состава народонаселения и агрессивного соседа неизбежно добавляются аргументы в сфере безопасности.