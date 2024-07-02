Электоральные предпочтения эстонских граждан Ида-Вирумаа, для которых русский язык является родным, ярко характеризуются результатами выборов в Рийгикогу 2023 года, на которых наилучшего результата в, так сказать, личном зачете добились Михаил Стальнухин, недавно исключенный из Центристской партии за свои пророссийские настроения, и Айво Петерсон, находящийся под арестом по подозрению в государственной измене. На недавних выборах в Европейский парламент находящийся под стражей Петерсон, выдвинутый партией "KOOS", набрал по всей стране 11503 голоса. Подозреваемого в государственной измене Петерсона, который на выборах в Рийгикогу выделялся своими прокремлевскими настроениями, сейчас кремлевская пропаганда представляет как политзаключенного, что является настоящей операцией по дезинформации.

Следует учитывать, что выборы в Рийгикогу 2023 года проходили в условиях продолжавшейся уже год полномасштабной российской агрессии против Украины, когда русскоязычные жители Эстонии ощущали сильное общественное давление с целью не демонстрировать свою поддержку России. Эти данные показывают, что при желании Россия может легко найти среди жителей Ида-Вирумаа сторонников своей антиэстонской деятельности.

В нынешний период Эстония как объект антироссийской пропаганды имеет лишь второстепенное значение, поскольку российская пропаганда и ресурсы гибридной войны в первую очередь связаны с деятельностью против Украины, а также Молдавии и других стран.

В ситуации, когда Эстония еще не стала жертвой очень сильных пропагандистских атак, существует иллюзорное представление о том, что Эстония может легко отразить российские гибридные атаки и держать под контролем местное русскоязычное население. В действительности же очевидно, что Эстония окажется в затруднительном положении, если станет объектом крупной атаки.

Поэтому сохранение работающих школ с эстоноязычным обучением необходимо для того, чтобы ограничить продолжающееся обрусение уезда и рост влияния России. Подобно тому, как установленная в преамбуле Конституции Эстонской Республики цель обеспечить сохранение эстонских нации, языка и культуры превалирует над целью сбалансированности бюджета, так и переход к образованию на эстонском языке превалирует над целью оптимизации школьной сети. Особенно это касается Ида-Вирумаа, где из-за хрупкого состава народонаселения и агрессивного соседа неизбежно добавляются аргументы в сфере безопасности.