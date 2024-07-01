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Гражданин РФ нарушил правила и получил запрет на въезд в Шенгенскую зону

Северное побережье
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Пограничный пункт в Нарве.
Пограничный пункт в Нарве. Фото: Илья Смирнов

30 июня при проверке документов гражданина России на пограничном переходе "Нарва" при выезде из Эстонии пограничники обнаружили, что человек незаконно находился на территории Шенгенской зоны в течение 13 дней, из них четыре - в Эстонии.

Человеку предписали покинуть Эстонию, был применен запрет на въезд в Шенгенскую зону сроком на два года и наложен штраф в размере 600 евро.

После процессуальных действий человек уехал в Россию.

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