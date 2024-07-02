ОДИН ВОПРОС Как происходит оценка трудоспособности человека?

Методист кассы по безработице по оценке трудоспособности ХИЛЛЕ МААС:

- Если у человека высокое кровяное давление, он идет к врачу и ему ставят диагноз. Но если человек еще и лечится у врача - принимает таблетки, поддерживающие давление в норме, - и может работать, то трудоспособность не снижается.

Если же человеку назначено лечение, но в какой-то деятельности остались ограничения, то здесь можно подать заявку на оценку трудоспособности или подумать об этом.

По старой системе утрата трудоспособности оценивалась в процентах, например, работоспособность человека снизилась на 10 или 20 процентов. По действующей системе оценивается, трудоспособен человек, частично трудоспособен или нетрудоспособен.

На самом деле даже в случае оценки, подтверждающей отсутствие трудоспособности, нет препятствий, что человек не может и не должен работать, если состояние здоровья позволяет работать в меру своих возможностей. Одним из принципов реформы трудоспособности было оказание поддержки людям с пониженной трудоспособностью в продолжении или начале работы.