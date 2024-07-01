Семейными домами в Нарва-Йыэсуу будет заниматься новое целевое учреждение

Цель ЦУ предоставить детям, оставшимся без попечения родителей, семейные условия жизни для удовлетворения их основных потребностей, создать безопасную среду проживания, способствующую их безопасности и развитию, а также подготовить детей к взрослой жизни.

Таким образом с 1 августа 2024 года новое целевое учреждение будет оператором семейных домов Нарва-Йыэсуу по адресу Вильде 63, Метса 34 и Нурме 49. Основная цель, которую преследовали власти двух самоуправлений - сохранить сложившиеся условия проживания в домиках: обустройство как в домиках, коллективы, мероприятия и тд.

Был также проведен конкурс на должность члена правления, и руководителем был выбран бывший руководитель Вируского отдела Больничной кассы Андрей Сайчук, который приступает к работе сегодня, 1 июля 2024.

Несмотря на желание сохранить коллектив в текущем составе до конца июля, в новое централизованное учреждение придут те, кто выразил желание продолжить работу в привычных условиях. За все время работы семейных домов не проводились значительные ремонтные работы, однако состояние домиков не является критичным. Любой частный дом требует регулярного обслуживания и ремонта, и эти домики не исключение. Все необходимое для улучшения их состояния будет предпринято, утверждает горуправа Нарва-Йыэсуу.

Детская деревня SOS сообщила перед Рождеством, что выезжает из построенных на пособие Евросоюза и принадлежащих городу Нарва-Йыэсуу семейных домов, объяснив досрочный отказ от заключенного в 2012 году договора аренды вызывающим тревогу состоянием домов. Город Нарва-Йыэсуу решил сам продолжить услуги замещающего попечения и учредил для этого целевое учреждение "Narva-Jõesuu Peremajad", пригласив присоединиться к нему также другие самоуправления, чьи дети проживают в шести семейных домах. Согласился только город Кохтла-Ярве.