Очередь на границе сохраняется. Мэр Нарвы: кризиса нет

В первый день июля в полдень очередь на Петровской площади Нарвы наблюдалась в пару десятков человек, но пешеходная часть пограничного моста и проход к Ивангородскому погранпункту были по большей части заполнены людьми.

Комментируя события у границы в последние дни и недели, мэр Нарвы Яан Тоотс сказал, что не считает чрезвычайной ситуацией скопления людей на Петровской площади у дверей погранпункта. "Я считаю, что кризиса у нас на границе нет, идет обычный переход", - заявил он.

Тоотс напомнил, что когда 20-21 июня российская сторона сильно затормозила пропуск людей из Нарвы, он распорядился привезти в очередь питьевую воду, поставить на дежурство на площади одну машину скорой помощи, а также сделать общественный туалет на Петровской площади временно бесплатным. "Там в очереди были мамы с детьми, были беременные женщины", - пояснил Тоотс.

"Наш туалет мы открывали бесплатно, потому что нам легче убираться там внутри, чем в противном случае в кустах. Что там в кустах видел наш департамент городского хозяйства - об этом некрасиво даже говорить, и это уже не смешно", - прокомментировал Тоотс вопрос о городском туалете, плату за который горуправа временно отменяла.