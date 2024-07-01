У дверей Нарвского погранпункта, на пограничном мосту и на российском берегу сохраняется очередь людей, которые из-за нерасторопности российских пограничников часами ожидают прохода в Россию.
Очередь на границе сохраняется. Мэр Нарвы: кризиса нет
В первый день июля в полдень очередь на Петровской площади Нарвы наблюдалась в пару десятков человек, но пешеходная часть пограничного моста и проход к Ивангородскому погранпункту были по большей части заполнены людьми.
Комментируя события у границы в последние дни и недели, мэр Нарвы Яан Тоотс сказал, что не считает чрезвычайной ситуацией скопления людей на Петровской площади у дверей погранпункта. "Я считаю, что кризиса у нас на границе нет, идет обычный переход", - заявил он.
Тоотс напомнил, что когда 20-21 июня российская сторона сильно затормозила пропуск людей из Нарвы, он распорядился привезти в очередь питьевую воду, поставить на дежурство на площади одну машину скорой помощи, а также сделать общественный туалет на Петровской площади временно бесплатным. "Там в очереди были мамы с детьми, были беременные женщины", - пояснил Тоотс.
"Наш туалет мы открывали бесплатно, потому что нам легче убираться там внутри, чем в противном случае в кустах. Что там в кустах видел наш департамент городского хозяйства - об этом некрасиво даже говорить, и это уже не смешно", - прокомментировал Тоотс вопрос о городском туалете, плату за который горуправа временно отменяла.
Теперь, в июле, Тоотс уверен, что все направляющиеся в Россию через Нарву люди уже осведомлены о вероятности угодить в многочасовую очередь и могут сами должным образом подготовиться. "Поэтому сейчас мы этим вопросом уже не занимаемся", - сказал мэр Нарвы насчет того, что городские власти больше не вмешиваются в происходящее на Петровской площади перед погранпунктом. Но Тоотс все же добавил, что он ежедневно узнает текущую обстановку на эстонско-российской границе, каждый раз якобы убеждаясь, что большой проблемы там нет.
Пик проблем с очередью на эстонско-российской границе, как уже писало "Северное побережье", пришелся на пару суток перед Днем победы. Вечером 20 июня Департамент полиции и погранохраны вынужденно раньше времени закрыл выход из Эстонии через Нарвский погранпункт, чтобы обеспечить безопасность людей, скапливающихся в гигантскую очередь на мосту и на российском берегу реки. Затем, ранним утром 21 июня, порядка тысячи человек выстроились на Петровской площади Нарвы в очередь, ожидая возобновления работы погранпункта. Далее на пару выходных дней выход из Эстонии через Нарвский погранпункт закрывали полностью, учитывая, что поведение российских пограничников все еще непредсказуемо в плане скорости осуществления контроля людей, а в Нарве на той же Петровской площади проходили Парад победы 23 июня и его генеральная репетиция накануне.
В последние дни июня проблема приграничной очереди в Нарве сохранялась, так как российская погранохрана по-прежнему не торопится. Если нормальная скорость пропуска через границу в Нарве по направлению из Эстонии в Россию составляет 150-200 человек в час, то в июне в пиковые дни и часы она опускалась до 20 человек.
Сейчас общее время пересечения границы в направлении из Эстонии в Россию через Нарву и Ивангород может составить восемь часов. Переход в обратном направлении в пиковые моменты занимает три и более часов.
Автотранспорт Ивангородский погранпункт не принимает и не пропускает с февраля 2024 года из-за начавшегося планового капитального ремонта.
Департамент полиции и погранохраны сохраняет неизменной общую рекомендацию не ходить и не ездить в Россию без очень большой необходимости. Мол, решающиеся на такую поездку люди должны быть готовы к непредсказуемым ситуациям. Ранее, еще зимой, эстонская погранохрана предупреждала, что может перекрыть границу буквально в любой момент и без предупреждений, если обстановка на российском берегу вдруг станет тревожной или непредсказуемой.