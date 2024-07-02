Предприниматель из Таллинна Азим Наджиби переехал из шумной столицы Эстонии в спокойный Кохтла-Ярве, где пробует развивать свой бизнес. На прошлой неделе открылся первый аутлет спорттоваров "Ариан" на улице Калеви.
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В Кохтла-Ярве открылся новый магазин спорттоваров
Бывшая двухкомнатная квартира, давно переделанная в коммерческую площадь, много лет пустовала после того, как здесь закрылся магазин одежды. Предприниматель Азим Наджиби, переехав из столицы, стал искать место для небольшого бизнеса и, рассмотрев несколько вариантов, остановился на улице Калеви, потому что видит здесь перспективы - центр Ярвеской части, где двигается много людей.