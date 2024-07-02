В Кохтла-Ярве открылся новый магазин спорттоваров

Бывшая двухкомнатная квартира, давно переделанная в коммерческую площадь, много лет пустовала после того, как здесь закрылся магазин одежды. Предприниматель Азим Наджиби, переехав из столицы, стал искать место для небольшого бизнеса и, рассмотрев несколько вариантов, остановился на улице Калеви, потому что видит здесь перспективы - центр Ярвеской части, где двигается много людей.

- В 1989 году я уехал из Афганистана, пожил во многих странах СНГ, но последние 24 года живу в Эстонии, где мне комфортно и нравится, - рассказал он. - В Таллинне занимался разным бизнесом, в частности, продажей автомобилей, с 2009 года семь лет держал ресторан восточной кухни "Ариана", но закрыл, потому что аренда в столице очень дорогая, конкуренция большая... Устал от большого города и решил уехать. Мне понравился Кохтла-Ярве - спокойно, красиво, все в шаговой доступности, и главное, в чем почти сразу убедился, - здесь живут хорошие и доброжелательные люди. Купил квартиру и переехал сюда жить.