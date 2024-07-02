Station Narva 2024 В сентябре в Нарве музыкальных гурманов ждет изысканное меню

На музыкальном городском фестивале "Station Narva", который пройдет с 5 по 8 сентября, выступят два исполнителя из Британии, чей 30-летний след в музыке простирается далеко за пределы береговой линии этих островов.

Громкие имена

"Spiritualized", которых организаторы фестиваля называют культовой группой британского оркестрового рока, наполнят исторический Северный двор Нарвского замка отголосками утраченных американских госпелов и спиричуэлов, гипнотическими грувами и мини-симфониями. Коллектив "Spiritualized", созданный в 1990 году певцом и гитаристом Джейсоном Пирсом, он же J Spaceman, после разделения пополам трип-рок-группы "Spacemen 3", примиряет крайности: глубокий самоанализ и белый шум, тяжесть и благозвучие, минимализм и максимализм. Если вы мало или вообще не знакомы с музыкой этой группы, стоит перед концертом в Нарве ознакомиться с их звучанием на "YouTube".

Джейсон Пирс, вокалист и гитарист британской культовой группы "Spiritualized". Фото: Station Narva

"Massive Attack" - поистине великая группа, которая существует уже 36 лет и является родоначальницей трип-хопа, продала более 13 миллионов пластинок и заслужила несколько музыкальных наград MTV. В сентябре в Нарве выступит основатель и главный музыкант этой группы Daddy G (Грантли Эван Маршалл), чей глубокий голос делает "Massive Attack" узнаваемым. Гитарист, клавишник и искусный миксмейкер различных культур и стилей музыки (регги, панк, хаус и многое другое), он выступит в Нарве вместе с ветераном "Massive Attack", гастролирующим диджеем Queen Bee, обещая угостить слушателей подборкой дэнсхолла и афробита.