Список первых заявленных артистов фестиваля "Station Narva", который состоится уже в седьмой раз, обещает музыкальным гурманам меню восхитительных композиций, с помощью которых можно как получить подтверждение своего музыкального вкуса через известных исполнителей, так и расширить границы своего музыкального удовольствия с помощью артистов, чьи имена, возможно, мало кому известны. Это касается как эстонских, так и зарубежных исполнителей.
Station Narva 2024 ⟩ В сентябре в Нарве музыкальных гурманов ждет изысканное меню
На музыкальном городском фестивале "Station Narva", который пройдет с 5 по 8 сентября, выступят два исполнителя из Британии, чей 30-летний след в музыке простирается далеко за пределы береговой линии этих островов.
Громкие имена
"Spiritualized", которых организаторы фестиваля называют культовой группой британского оркестрового рока, наполнят исторический Северный двор Нарвского замка отголосками утраченных американских госпелов и спиричуэлов, гипнотическими грувами и мини-симфониями. Коллектив "Spiritualized", созданный в 1990 году певцом и гитаристом Джейсоном Пирсом, он же J Spaceman, после разделения пополам трип-рок-группы "Spacemen 3", примиряет крайности: глубокий самоанализ и белый шум, тяжесть и благозвучие, минимализм и максимализм. Если вы мало или вообще не знакомы с музыкой этой группы, стоит перед концертом в Нарве ознакомиться с их звучанием на "YouTube".
"Massive Attack" - поистине великая группа, которая существует уже 36 лет и является родоначальницей трип-хопа, продала более 13 миллионов пластинок и заслужила несколько музыкальных наград MTV. В сентябре в Нарве выступит основатель и главный музыкант этой группы Daddy G (Грантли Эван Маршалл), чей глубокий голос делает "Massive Attack" узнаваемым. Гитарист, клавишник и искусный миксмейкер различных культур и стилей музыки (регги, панк, хаус и многое другое), он выступит в Нарве вместе с ветераном "Massive Attack", гастролирующим диджеем Queen Bee, обещая угостить слушателей подборкой дэнсхолла и афробита.
Те, кто помнит мощное живое выступление украинской электрофолк-группы "Onuka" на фестивале "Station Narva" в 2022 году, могут ожидать чего-то подобного и в этом году, когда на сцену выйдет фолк-ансамбль "Go_A". Группа получила широкую международную известность благодаря песне "Шум", которая принесла ей пятое место на конкурсе "Евровидение-2021" и сделала ее всемирно известной и скачиваемой на "Spotify". Сейчас "Go_A" гастролирует по крупным городам Европы и в сентябре приедет в Нарву.
Белль Чен, композитор современной музыки и пианистка с австралийскими и тайваньскими корнями, живущая в Лондоне, исполнит свои оригинальные композиции, которые в стенах зала трапезной замка напомнят своим звучание мистический тропический дождевой лес.
Разнообразная хорошая эстонская музыка
В крепости также выступит ансамбль Эстонского общества электронной музыки, который взялся за пазл более высокого уровня, играя в живом исполнении творения Свена Грюнберга из альбомов "Hingus" и "OM", а также из фильма "Отель "У погибшего альпиниста", ставших пионерами электронной музыки 80-х годов прошлого века.
А разнообразие эстонского музыкального ландшафта на фестивале "Station Narva" продемонстрируют неозомби-пост-фолк-дуэт "Puuluup", "NOËP", собирающий в Эстонии стадионную аудиторию и приветствуемый также на зарубежных сценах, и Мария Калласту, исполняющая альтернативный R&B в стиле нового поколения.
Прошло почти 40 лет с тех пор, как Роальд Юрлау, гитарист и автор многих песен основанной в Йыхви группы "Turist", ставшей впоследствии "Singer Vinger", сочинил об одной из лучших девушек Нарвы Айно песню "Aino on ainus". В этом году на фестивале "Station Narva" состоится премьера этой песни в Нарве, потому что, каким бы невероятным это ни было, одна из самых востребованных групп Эстонии до сих пор еще не выступала в приграничном городе.
Во внутреннем дворе крепости также будут играть молодые диджеи из Ида-Вирумаа - Työmik Bassofsky и itsmebruh.
Организаторы обещают, что в ближайшие месяцы список фестивальных исполнителей пополнится.
На нынешнем фестивале "Station Narva" большая часть концертов пройдет на четырех сценах в Нарвском замке, но традиционно также будет несколько вечерних и ночных концертов в клубе "Ro-Ro" на берегу реки. Новые исполнители будут объявлены в июле и августе.
Фестиваль "Station Narva 2024"
- 5-9 сентября в Нарве.
- Центром фестиваля в этом году станет Нарвский замок, где установят четыре сцены.
- Артисты, объявленные на данный момент: "Spiritualized" (Великобритания), "Go_A" (Украина), Daddy G (Великобритания), Белль Чен (Великобритания), "Singer Vinger", "NOËP", ансамбль Эстонского общества электронной музыки, Мария Калласту.
- Помимо вечерней музыкальной программы, в рамках фестиваля пройдут бесплатные дневные городские концерты, публичное обсуждение серии нарвских дебатов "BAZAR", день будущего в творческом центре "OBJEKT", впечатляющие экскурсии по городу и его окрестностям, художественные выставки и традиционный нарвский завтрак.
- Дополнительная информация и билеты: stationnarva.ee