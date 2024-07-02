Четыре золотых медали на чемпионате Эстонии по легкой атлетике достались Ида-Вирумаа

Радость Дениса Шалкаускаса, который сосредоточился на тренировках после того, как в конце апреля он освободился от должности вице-мэра Кохтла-Ярве, была безгранична, когда он наконец завоевал на стадионе свой первый взрослый титул чемпиона в беге на 1500 метров. Шалкаускасу, завоевавшему в предыдущие годы ряд серебряных и бронзовых медалей, за золото пришлось на финише сразиться с Калевом Хылпусом, которого ему в итоге удалось опередить всего на 0,12 секунды.

Победное время Шалкаускаса (3:49,11) лишь немногим более чем на секунду ниже личного рекорда (3:48,08), который он установил в Бельгии год назад. То, что Шалкаускас вернулся к лучшей форме в своей жизни на этом поприще, он также показал перед Яановым днем в Англии, где ему не хватило всего 0,14 секунды до того, чтобы побить свой личный рекорд. Новая возможность представится в ближайшие выходные в Латвии на матче Балтии в Валмиере.