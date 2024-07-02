Спортсмены Ида-Вирумаа в минувшие выходные завоевали четыре золотые медали на чемпионате Эстонии, достигнув результатов, близких к их личным рекордам.
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Четыре золотых медали на чемпионате Эстонии по легкой атлетике достались Ида-Вирумаа
Радость Дениса Шалкаускаса, который сосредоточился на тренировках после того, как в конце апреля он освободился от должности вице-мэра Кохтла-Ярве, была безгранична, когда он наконец завоевал на стадионе свой первый взрослый титул чемпиона в беге на 1500 метров. Шалкаускасу, завоевавшему в предыдущие годы ряд серебряных и бронзовых медалей, за золото пришлось на финише сразиться с Калевом Хылпусом, которого ему в итоге удалось опередить всего на 0,12 секунды.