Чем больше политики и чиновники говорят о том, что дела в Ида-Вирумаа идут на поправку, тем печальнее становится ситуация на рынке труда Ида-Вирумаа. Иными словами, картина, которую показывает график кассы по безработице, и слова политиков не сходятся.
ПЕРЕДОВИЦА ⟩ Картина и слова не сходятся
По состоянию на 30 июня уровень безработицы в Ида-Вирумаа вырос до 12,6%. Это по-прежнему самый высокий показатель в стране по сравнению с другими регионами. Но такого высокого уровня безработицы в Ида-Вирумаа в июне не было уже много лет. Даже тогда, когда политики только начинали разглагольствовать о том, что фонд справедливого перехода принесет сюда счастье и вообще не нужно беспокоиться об исчезновении хорошо оплачиваемых рабочих мест в сланцевой промышленности.
В начале года, когда "Северное побережье", опираясь на мнение нескольких предпринимателей, а также специалистов кассы по безработице, написало, что резкое повышение минимальной зарплаты, инициированное соцдемами, поспособствует росту безработицы в Ида-Вирумаа, поскольку увольнять работников будут в основном небольшие предприятия, депутат Рийгикогу соцдем Эдуард Одинец резко отреагировал, назвав это безответственным паникерством.
Теперь, в конце июня, Кохтла-Ярвеское горсобрание во главе с тем же Одинцом приняло дополнительный бюджет, сократив поступления подоходного налога на 1,3 миллиона. Его однопартиец мэр Хенри Казело заявил, что менее чем за полгода в Кохтла-Ярве исчезли сотни рабочих мест и сокращения произошли в основном на малых предприятиях.