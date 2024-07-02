ПЕРЕДОВИЦА Картина и слова не сходятся

По состоянию на 30 июня уровень безработицы в Ида-Вирумаа вырос до 12,6%. Это по-прежнему самый высокий показатель в стране по сравнению с другими регионами. Но такого высокого уровня безработицы в Ида-Вирумаа в июне не было уже много лет. Даже тогда, когда политики только начинали разглагольствовать о том, что фонд справедливого перехода принесет сюда счастье и вообще не нужно беспокоиться об исчезновении хорошо оплачиваемых рабочих мест в сланцевой промышленности.