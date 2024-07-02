Кохтла-Ярвеское городское собрание утвердило дополнительный бюджет, который сокращает расходы более чем на один миллион евро из-за меньших, чем планировалось, поступлений подоходного налога.
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Кохтла-Ярве сокращает расходы более чем на миллион евро
В связи со снижением налоговых поступлений на 1,3 миллиона евро горсобрание сократило расходы подведомственных учреждений. Бюджеты основных школ будут сокращены более чем на четверть миллиона евро, бюджеты детских садов - более чем на 140 тысяч евро. Дотирование общественного транспорта уменьшится почти на 400 тысяч евро, теплового хозяйства - почти на 200 тысяч евро. Городское управление отказывается от запланированных расходов в размере 45 тысяч евро, и школы занятий по интересам вынуждены управляться с бюджетом, меньшим на 43 тысячи евро.