Кохтла-Ярве сокращает расходы более чем на миллион евро

В связи со снижением налоговых поступлений на 1,3 миллиона евро горсобрание сократило расходы подведомственных учреждений. Бюджеты основных школ будут сокращены более чем на четверть миллиона евро, бюджеты детских садов - более чем на 140 тысяч евро. Дотирование общественного транспорта уменьшится почти на 400 тысяч евро, теплового хозяйства - почти на 200 тысяч евро. Городское управление отказывается от запланированных расходов в размере 45 тысяч евро, и школы занятий по интересам вынуждены управляться с бюджетом, меньшим на 43 тысячи евро.

Финансовый руководитель Кохтла-Ярве Айвар Камал в пояснительной записке к дополнительному бюджету отметил, что с начала года количество налогоплательщиков в городе сократилось на 358 человек. Если в конце прошлого года налогоплательщиков было 13082, то на конец апреля осталось 12724. "Снижение числа налогоплательщиков вызвано увольнениями на предприятиях", - отметил он, добавив, что недополучение подоходного налога к концу апреля оказалось на 300 тысяч евро больше, чем планировалось за четыре месяца.