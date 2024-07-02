Полиция просит помощи в поиске пропавшего 51-летнего Виталия в деревне Аа Люганузеской волости.
Полиция ищет пропавшего в деревне Аа 51-летнего Виталия
Мужчина покинул попечительский дом в деревне Аа около полудня 27 июня и не вернулся.
Мужчина и раньше покидал попечительский дом, но затем его находили в Ахтме.
Сотрудники полиции проверили возможные места пребывания как в районе деревни Аа, так и в Ахтме, но мужчину пока не нашли.
Виталий ростом около 180 см, худощавый. Когда он вышел из попечительского дома, мужчина был одет в зеленовато-серую куртку и легкие брюки.
Полиция просит всех, кто видел мужчину или знает его местонахождение, сообщить об этом по номеру 112 или по электронной почте maksim.smirnov@politsei.ee.