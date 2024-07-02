Мошенники обманули нарвитянку на крупную сумму

1 июля преступники позвонили жительнице Нарвы и заявили, что ее дочь стала виновницей дорожно-транспортного происшествия, в результате которого пострадал еще один участник дорожного движения.

Мошенники убедили женщину снять с банковского счета наличные и передать их мошенникам, что она и сделала.

Ущерб, причиненный аферой, составил более 15 000 евро.

Такая схема мошенничества была в Ида-Вирумаа в арсенале мошенников из Литвы много лет назад, но в последнее время она не использовалась.