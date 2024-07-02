Депутат Нарвского горсобрания Денис Ларченко стал заместителем старейшины Пыхья-Таллинна

"На данный пост был объявлен конкурс - свое резюме отправил и я. По моей информации, в нем участвовали около 10 человек. В том числе бывшие сотрудники управы. В рамках конкурса надо было выполнить несколько заданий, требовавшие изучения нескольких десятков документов. Предварительно следовало ознакомиться с бюджетом как города, так и района. Затем состоялось собеседование. То есть конкурс был достаточно серьезным. И я рад, что мне удалось его успешно пройти", - сказал Ларченко во вторник, 2 июля, в разговоре с Rus.ERR.

По словам Дениса Ларченко, он постарается быть максимально открытым для горожан.

"Я достаточно контактный человек. Люди всегда могут ко мне обращаться. Нарвитяне это давно поняли. Хочу, чтобы также было бы и в Таллинне. Я очень часто хожу пешком, иногда передвигаюсь на общественном транспорте, сам живу в Пыхья-Таллинне. Меня будет возможность увидеть и на улицах или же всегда можно обращаться с вопросами в управу", - сказал политик.

На муниципальных выборах 2021 года Денис Ларченко был избран в Нарвское горсобрание в списке Eesti 200. В следующем году он также планирует баллотироваться.

"На данный момент, думаю, что снова буду баллотироваться в Нарве, но понятно, что многое может измениться. И все же сейчас думаю, что обязательно буду выдвигать свою кандидатуру в Нарве. В составе какой партии или союза? Об этом еще слишком рано говорить", - отметил Ларченко.

Денис Ларченко уверен, что трудоустройство в Таллинне не помешает ему выполнять свои депутатские обязанности в Нарве.