МЕРОПРИЯТИЯ В ИДА-ВИРУМАА, 04.07-11.07 Куда пойти в будни и на выходных

КУЛЬТУРА

* В Нарва-Йыэсуу в Светлом парке - "Narva-Jõesuu jazz": 16.00 - София Рубина, "In the Land Of Oo Bla Dee", 17.30 - Сусанна Александра & "Titoks", "La Dolce Vita", 19.00 - трио Ребекки Контус, "Hymne A L´Amour", 20.30 - "Tanel Ruben Quintet" feat. Кадри Вооранд и Кристьян Рандалу, "Every Moment Every Day". Вход свободный.