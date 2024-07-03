Обзор мероприятий, которые состоятся в Ида-Вирумаа с 4 по 11 июля.
МЕРОПРИЯТИЯ В ИДА-ВИРУМАА, 04.07-11.07 ⟩ Куда пойти в будни и на выходных
КУЛЬТУРА
Четверг, 4 июля
* В Йыхвиском парке в 18.00 в рамках серии музыкальных вечеров в Йыхвиском парке - концерт: Ханна Ояметс и Рагнар Хяйде, а также смешанная группа народного танца "Jõhvikamoos".
* В Тойла во дворе Белой виллы в 19.00 в рамках фестиваля "Музыка семи городов" - трио Эгерта Мильдера. Билет - 12-15 евро.
* В Тойла в Оруском парке в 23.00 в рамках фестиваля "Музыка семи городов" - ночное кино: "Kuulsuse narrid" / "Шуты славы". Вход свободный.
Пятница, 5 июля
* В Нарва-Йыэсуу в Светлом парке - "Narva-Jõesuu jazz": 16.00 - София Рубина, "In the Land Of Oo Bla Dee", 17.30 - Сусанна Александра & "Titoks", "La Dolce Vita", 19.00 - трио Ребекки Контус, "Hymne A L´Amour", 20.30 - "Tanel Ruben Quintet" feat. Кадри Вооранд и Кристьян Рандалу, "Every Moment Every Day". Вход свободный.
Воскресенье, 7 июля
* В деревне Сака на пикниковой сцене Пости в 18.00 - Maurizio D Agapito & Брэд Юрьенс. Билет в день концерта - 20 евро, со значком друга - 15 евро. Билет можно приобрести заранее по цене 15/10 евро, подробности на сайте: piknikulava.ee. Автобус на концерт: 17.00 - от Йыхвиской библиотеки, 17.15 - от "Prestone" (проезд - 5 евро). Работает кафе. Информация по тел. 514 3930, Тоомас. В случае дождя концерт пройдет в Сакаском народном доме.
Понедельник, 8 июля
* В Йыхвиской центральной библиотеке в 12.00 - для детей "Risti-rästi läbi Eestimaa" / "Вдоль и поперек по Эстонии" с тетей Реэт: Ида-Вирумаа.
Вторник, 9 июля
* В Йыхвиской центральной библиотеке в 12.00 - для детей "Risti-rästi läbi Eestimaa" / "Вдоль и поперек по Эстонии" с тетей Реэт: Вырумаа.
* В Азери в 19.00 в рамках фестиваля "Музыка семи городов" - концерт: Марианне Лейбур и Йоэль Реммель. Билет - 5 евро.
Среда, 10 июля
* В Йыхвиской центральной библиотеке в 12.00 - для детей "Risti-rästi läbi Eestimaa" / "Вдоль и поперек по Эстонии" с тетей Реэт: Пярнумаа.
* В читальном зале Кохтла-Ярвеской центральной библиотеки (ул. Тууслари, 19) в 16.00 - открытие выставки "Оглянись, интересное рядом!". Из коллекции аксессуаров для дома Валентины Нагель. Выставка открыта до 10 августа.
Четверг, 11 июля
* В Йыхвиской центральной библиотеке в 12.00 - для детей "Risti-rästi läbi Eestimaa" / "Вдоль и поперек по Эстонии" с тетей Реэт: Харьюмаа.
* В Йыхви в церкви святого Михаила в 18.00 - "Полчаса органной музыки" в исполнении Пеэтера Сарапуу (фагот) и Кристель Аэр (орган).
СПОРТ
Четверг, 4 июля
* В Паннъярве в 9.00 и в Мяэтагузе в 10.00 - чемпионат Эстонии по диск-гольфу; день второй.
Пятница, 5 июля
* В Мяэтагузе в 8.30 и в Паннъярве в 10.00 - чемпионат Эстонии по диск-гольфу; день третий.
* В Нарве в центре оздоровительного спорта "Äkkeküla" в 11.00 - Нарвский ночной велозаезд.
Суббота, 6 июля
* В Мяэтагузе в 8.30 и в Паннъярве в 8.30 - чемпионат Эстонии по диск-гольфу; финалы.
* В Йыхви на площадке для пляжного волейбола в 12.00 - этап летней смешанной волейбольной серии.
* На Вокаском стадионе в 13.00 - "Вокаский триатлон - 40".
* В Нарве на стадионе "Фама" в 15.00 - чемпионат Эстонии по футболу, первая лига В: ФК "Narva Trans U21" - ФК "Tammeka U21" (Тарту).
Воскресенье, 7 июля
* В Вокаском холле для петанка в 11.00 - открытый чемпионат Тойла по петанку, триплет.
* На Иллукаском стадионе в 11.00 - этап Ида-Вирумааской волейбольной серии, 3vs3.
Вторник, 9 июля
* На тренировочной площадке Йыхвиского футбольного стадиона в 18.00 - этап летней волейбольной серии.
Среда, 10 июля
* В Тойла в Оруском парке в 17.00 - этап веловечеров "Toila tõusud".
РАЗНОЕ
Суббота, 6 июля
* В парке мызы Майдла с 14.00 - День Люганузеской волости: мотошествие, концерты, развлечения для детей. Информация и программа: www.lyganuse.ee.
* В Вока на восточном берегу пруда с 14.00 - Фестиваль у вокаского пруда: дворовые кафе, ярмарка, соревнования по гребле и др. В 19.00 в рамках фестиваля "Музыка семи городов" - концерт "Kummardus Silvi Vraidile ja Mati Nuudele" / "Поклон Мати Нууде и Сильви Врайт", солисты Герли Падар и Калле Сепп. Вход свободный.
* В Нарва-Йыэсуу в Парке солнца в 15.00 - день творчества для детей.
Воскресенье, 7 июля
* В Козе на деревенской площади с 11.00 до 17.00 - Козеский I день общины: 11.00-12.30 - совместные игры с клоуном, 12.00-14.00 - мастер-класс по жонглированию, 14.00 - "Imeline puhkus", спектакль детского театра "Trumm"; рабочая комната "Merkuur", мастерская причудской рыбы, для детей - батут. Мероприятия бесплатные.
* В Иллука - кладбищенский праздник и день церкви: 11.00 - час поминовения в церкви и на флаговой площадке, презентация выставки "Куно Паюла - 100", 11.45 - посвящается активисту местной культурной жизни Освальду Крууза, 12.30 - прогулка к именной скамье Крууза, прикрепление именной таблички, 13.00 - кладбищенский праздник на кладбище рядом с церковью, выступает Мяэтагузеский оркестр, 13.50 - причастие в церкви, 14.00 - пикник во дворе церкви, суп и пирожки от прихода, музицирует Ныммеский клуб аккордеонистов.
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