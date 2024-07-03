МЕРОПРИЯТИЯ В ИДА-ВИРУМАА, 04.07-11.07 Куда пойти в будни и на выходных

* В Азери в 19.00 в рамках фестиваля "Музыка семи городов" - концерт: Марианне Лейбур и Йоэль Реммель. Билет - 5 евро.

Среда, 10 июля

* В Йыхвиской центральной библиотеке в 12.00 - для детей "Risti-rästi läbi Eestimaa" / "Вдоль и поперек по Эстонии" с тетей Реэт: Пярнумаа.

* В читальном зале Кохтла-Ярвеской центральной библиотеки (ул. Тууслари, 19) в 16.00 - открытие выставки "Оглянись, интересное рядом!". Из коллекции аксессуаров для дома Валентины Нагель. Выставка открыта до 10 августа.

Четверг, 11 июля

* В Йыхвиской центральной библиотеке в 12.00 - для детей "Risti-rästi läbi Eestimaa" / "Вдоль и поперек по Эстонии" с тетей Реэт: Харьюмаа.

* В Йыхви в церкви святого Михаила в 18.00 - "Полчаса органной музыки" в исполнении Пеэтера Сарапуу (фагот) и Кристель Аэр (орган).

СПОРТ

Четверг, 4 июля

* В Паннъярве в 9.00 и в Мяэтагузе в 10.00 - чемпионат Эстонии по диск-гольфу; день второй.

Пятница, 5 июля

Снимок иллюстративный. Фото: Частный архив

* В Мяэтагузе в 8.30 и в Паннъярве в 10.00 - чемпионат Эстонии по диск-гольфу; день третий.

* В Нарве в центре оздоровительного спорта "Äkkeküla" в 11.00 - Нарвский ночной велозаезд.

Суббота, 6 июля

* В Мяэтагузе в 8.30 и в Паннъярве в 8.30 - чемпионат Эстонии по диск-гольфу; финалы.

* В Йыхви на площадке для пляжного волейбола в 12.00 - этап летней смешанной волейбольной серии.

* На Вокаском стадионе в 13.00 - "Вокаский триатлон - 40".

* В Нарве на стадионе "Фама" в 15.00 - чемпионат Эстонии по футболу, первая лига В: ФК "Narva Trans U21" - ФК "Tammeka U21" (Тарту).