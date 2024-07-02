Государство и русская православная церковь по-разному видят выход из подчинения Москве

Советник по религиозным вопросам МВД Ринго Рингвеэ сообщил ERR во вторник, 2 июля, что пока Эстонская православная церковь Московского патриархата (ЭПЦ МП) не приняла никакого решения по вопросу религиозного подчинения, но следующая встреча с представителями церкви состоится в июле, и на ней позиция церкви должна быть ясна.

Епископ Тартуский, викарий Таллиннской епархии Даниил сообщил ERR, что работа над этим вопросом продолжается, но окончательного решения пока не видно. "В настоящее время этот процесс продолжается, и мы не можем дать однозначного ответа, что к чему-то пришли. Мы занимаемся вопросами, касающимися нашего устава, общаемся с представителями патриархата. Было мнение, что во второй половине июля мы встретимся с представителями министерства. Мы все хотим, чтобы все происходило в соответствии с нормами права. Такие процессы не происходят за один день или за одну неделю", – сказал епископ Даниил.

В апреле этого года министр внутренних дел Лаури Ляэнеметс выразил надежду, что ЭПЦ МП признает действия патриарха Кирилла ересью и разорвет отношения с Москвой. В последний раз процесс разрыва связей с Московским патриархатом обсуждался почти два месяца назад, когда Ринго Рингвеэ подтвердил ERR, что ЭПЦ МП может выйти из-под влияния нынешнего российского руководства.