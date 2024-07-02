Представители Министерства внутренних дел надеются, что решение о выходе из подчинения Эстонской православной церкви Московскому патриархату будет принято в июле, однако епископ Тартуский, викарий Таллиннской епархии Даниил хочет подойти к этому вопросу спокойно.
Государство и русская православная церковь по-разному видят выход из подчинения Москве
Советник по религиозным вопросам МВД Ринго Рингвеэ сообщил ERR во вторник, 2 июля, что пока Эстонская православная церковь Московского патриархата (ЭПЦ МП) не приняла никакого решения по вопросу религиозного подчинения, но следующая встреча с представителями церкви состоится в июле, и на ней позиция церкви должна быть ясна.
Епископ Тартуский, викарий Таллиннской епархии Даниил сообщил ERR, что работа над этим вопросом продолжается, но окончательного решения пока не видно. "В настоящее время этот процесс продолжается, и мы не можем дать однозначного ответа, что к чему-то пришли. Мы занимаемся вопросами, касающимися нашего устава, общаемся с представителями патриархата. Было мнение, что во второй половине июля мы встретимся с представителями министерства. Мы все хотим, чтобы все происходило в соответствии с нормами права. Такие процессы не происходят за один день или за одну неделю", – сказал епископ Даниил.
В апреле этого года министр внутренних дел Лаури Ляэнеметс выразил надежду, что ЭПЦ МП признает действия патриарха Кирилла ересью и разорвет отношения с Москвой. В последний раз процесс разрыва связей с Московским патриархатом обсуждался почти два месяца назад, когда Ринго Рингвеэ подтвердил ERR, что ЭПЦ МП может выйти из-под влияния нынешнего российского руководства.
"Сегодня скажем, что один человек был неправ. Я перешел под каноническое руководство другого. Завтра другой человек ошибается, и что я должен искать третьего? Так в церкви никогда не было, и я бы очень хотел, чтобы так не было и сейчас в результате вмешательства государства. В политике мы видим, что люди меняются, правительства меняются, партии меняются – все это происходит очень быстро. В церкви мы ожидаем несколько иного подхода", – сказал епископ Даниил.
На вопрос о том, не может ли министерство, потеряв терпение, применить принудительный разрыв связей, епископ Даниил ответил, что в понедельник юристы ЭПЦ МП, нанятые Яной Тоом, общались с главой отдела по делам религии Министерства внутренних дел, и отметил, что министерство, похоже, не торопится.
Отвечая на вопрос о принудительном разрыве связей с Москвой, Рингвеэ сказал: "Все варианты на столе, и мы будем рассматривать их шаг за шагом".
6 мая Рийгикогу объявил Московский патриархат институтом, поддерживающим военную агрессию Российской Федерации. 27 марта на соборном съезде Московский патриархат и его глава, патриарх Кирилл, выступили с призывом к священной войне против Запада и объявили западные страны жертвами сатанизма.