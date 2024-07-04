Президент Алар Карис провозгласил закон о поправках к Закону о земельном налоге, который предоставит местным властям более широкие полномочия в принятии решений о размере земельного налога и налоговых льготах на землю под домом.
Мнение руководителей Ида-Вирумаа ⟩ Налог на землю под домом мог бы быть символическим
Внося поправки в Закон о земельном налоге, государство хочет расширить возможности местных властей по организации местной жизни. По словам министра регионального развития Пирет Хартман, изменения в законе, помимо прочего, помогут выровнять доходы тех местных самоуправлений, чьи бюджеты будут расти медленнее в результате предложенной модели финансирования местных самоуправлений.
Согласно новому закону, с 2026 года местные самоуправления смогут самостоятельно устанавливать ежегодный темп роста земельного налога в диапазоне от 10 до 100 процентов. Земельный налог не может быть выше, чем сумма земельного налога, рассчитанного на основе налогооблагаемой стоимости земли и ставки земельного налога. Также предусмотрена суммарная скидка по земельному налогу, размер которой определяется местным самоуправлением.
Налоговая льгота на землю под домом сохранится, но ее размер будут устанавливать собрания местных самоуправлений, которые получат более широкие полномочия в данном вопросе.
Закон увеличивает максимальную ставку налога для земель жилого назначения и надворных территорий сельскохозяйственных угодий, а также земли иного назначения с 0,5% до 1%, а для так называемых прочих земель (например, коммерческая земля, производственная земля, транспортная земля) с 1% до 2% от налогооблагаемой стоимости земли.
Законом увеличивается размер первого платежа земельного налога с 64 евро до 100 евро.
Возможное повышение ставки налога требует большой предварительной работы
Хотя о внесении изменений в Закон о земельном налоге говорят уже давно, возникающие в результате этого возможности увеличения бюджета до сих пор не обсуждались в самоуправлениях.
В волости Алутагузе на поступление земельного налога больше влияют природоохранные зоны, за которые земельный налог не платится, сказал волостной старейшина Тауно Выхмар. Он не считает правильным обременять людей еще более высокой ставкой земельного налога. Повышение налоговой ставки все же возможно, но перед принятием решения необходимо провести тщательный анализ.
Старейшина Тойлаской волости Эве Эаст сказала, что волостная управа, вероятно, обсудит возможности, вытекающие из нового закона, в августе.
- Мы должны проанализировать, насколько это поможет нам с точки зрения бюджета, - сказала она.
Йыхвиское волостное собрание лишь недавно исправило ошибку в расчетах, допущенную в прошлом году из-за несовершенного налогового калькулятора, предложенного Министерством финансов, в результате чего волость получила в этом году на 10 процентов меньше земельного налога, чем в прошлом.
Более основательно тема земельного налога пока не обсуждалась, как и налогообложение земли под домом, сообщил помощник волостного старейшины Ильмар Аун.
Личное мнение Выхмара, Эаст и Ауна состоит в том, что земля под домом не должна быть полностью освобождена от налогов, но она могла бы облагаться меньшим налогом, чем остальные земли.
- Возможно, совсем небольшая плата, символический налог на имущество, это создает чувство собственности. Иногда этого все же сильно не хватает, - сказал Ильмар Аун.
Закон вступит в силу по частям
Положения вступления закона в силу разделены на разные сроки. Положения, необходимые для принятия решения собранием местного самоуправления, вводятся в действие с 1 июля 2024 года и 1 марта 2025 года таким образом, чтобы было время для принятия решений. Положения методики расчета земельного налога вступят в силу с начала 2025 года. Общая дата вступления закона в силу - 1 января 2026 года.