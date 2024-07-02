Вместо планетария в нарвском центре Astri появится секс-шоп

Эротический универмаг Hotlips этим летом откроет магазины с новой концепцией в трех эстонских городах. Открытие магазина в Тарту состоится в Lõunakeskus уже в этот четверг, 4 июля. Во второй половине лета двери откроются также в центре Пярну и центре Astri в Нарве.

"Наша цель — открыть двери в самых посещаемых центрах, где есть удобный доступ и достаточно парковочных мест. Желание расшириться за пределы столицы с эротическими магазинами зрело в моей голове уже много лет, но раньше время было неподходящим. В прошлом году мы стояли в очереди и ждали, когда станут доступны подходящие торговые площади," сказал Тимо Майури, основной владелец бренда Hotlips. Он также добавил, что они заключили соглашение с торговыми центрами группы Astri.

По словам директора Lõunakeskus Марью Йеэдас, для группы Astri важно быть лидером и новатором в каждой области. "Продвижение сексуального здоровья для нас всегда было важной темой, так как консультационный центр сексуального здоровья работает в Lõunakeskus уже семь лет. Мы хотим привносить в наши центры новые и захватывающие концепции магазинов. Hotlips вышел на рынок с совершенно новым деликатным подходом в области эротических магазинов, и мы рады приветствовать их в наших центрах," сказала Йеэдас.