Зеленую лошадь в Силламяэ опять сломали

Уже пережившую один ремонт лошадку лишь в конце мая вернули на место, но продержалась она недолго.

Пока неясно, когда она вернется обратно после восстановления и укрепления конструкций, но вряд ли раньше, чем здесь установят видеокамеры - необходимые для них средства были запланированы в городском бюджете.