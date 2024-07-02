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Зеленую лошадь в Силламяэ опять сломали

Северное побережье
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Скульптура зеленой лошади.
Скульптура зеленой лошади. Фото: Частный архив

Скульптуру зеленой лошади, установленную в декабре 2023 года около морского променада и обошедшуюся городу в сумму около пяти тысяч евро, вновь пришлось демонтировать: резвившиеся взрослые сломали ей ноги.

Уже пережившую один ремонт лошадку лишь в конце мая вернули на место, но продержалась она недолго.

Пока неясно, когда она вернется обратно после восстановления и укрепления конструкций, но вряд ли раньше, чем здесь установят видеокамеры - необходимые для них средства были запланированы в городском бюджете.

Член хозяйственной комиссии Силламяэского горсобрания Дмитрий Летт считает разумным установить инфотаблицу с призывом к прохожим аккуратно обращаться со скульптурой.

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