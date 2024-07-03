Сменился заместитель председателя Люганузеского волостного собрания

Арно Страуху, покинувшему "Isamaa" в феврале этого года, выразили недоверие десять депутатов собрания, все из них принадлежат к новой властной коалиции, созданной в феврале.

"Причиной инициирования выражения недоверия является пассивное участие заместителя председателя собрания в заседаниях, например, в течение нескольких месяцев подряд. Депутаты собрания, подписавшие заявление, не считают возможным, чтобы Арно Страух мог продолжать деятельность в должности заместителя председателя собрания", - говорится в заявлении о выражении недоверия.

На том же заседании новым заместителем председателя собрания был избран член фракции Центристской партии Март Кивистик.

В феврале этого года в Люганузе произошел властный переворот, в ходе которого недоверие выразили волостному старейшине Марье-Лийзе Вейзер. В итоге коалиция Центристской партии, "Isamaa" и избирательного союза "Oma Rahva Eest", возглавляемая Страухом, распалась и к власти пришла новая. В нее входят Центристская партия, Партия реформ и избирательный союз "Meie Vald", у нее 12 мест в собрании, состоящем из 19 членов.

В результате смены власти новым волостным старейшиной стал прежний председатель волостного собрания Дмитрий Дмитриев, а председателем собрания стал Андреа Эйхе, глава "Meie Vald". Отношения последнего с Арно Страухом в собрании были не лучшими. Однако несмотря на то, что Страух оставался в оппозиции, он продолжал занимать пост заместителя председателя собрания почти четыре месяца.