2 июля пограничники на пограничном переходе «Нарва-1» при проверке документов американского гражданина на выезде из Эстонии обнаружили, что человек незаконно находился на территории Шенгенской зоны в течение 137 дней, по крайней мере один из них — в Эстония.
Американца и израильтянина поймали на нарушении в Нарве
На американца был составлен запрет на въезд в Шенгенскую зону, и после делопроизводства он направился в Россию.
2 июля пограничники на пограничном переходе «Нарва-1» на выезде из Эстонии обнаружили, что гражданин Израиля незаконно находился в Шенгенской зоне в течение 155 дней, из которых как минимум два дня в Эстонии. Человеку было предписано покинуть Эстонию, был применен запрет на въезд в Шенгенскую зону сроком на два года и наложен штраф в размере 500 евро.
После делопроизводства израильтянин уехал в Россию.