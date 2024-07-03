Американца и израильтянина поймали на нарушении в Нарве

На американца был составлен запрет на въезд в Шенгенскую зону, и после делопроизводства он направился в Россию.

2 июля пограничники на пограничном переходе «Нарва-1» на выезде из Эстонии обнаружили, что гражданин Израиля незаконно находился в Шенгенской зоне в течение 155 дней, из которых как минимум два дня в Эстонии. Человеку было предписано покинуть Эстонию, был применен запрет на въезд в Шенгенскую зону сроком на два года и наложен штраф в размере 500 евро.