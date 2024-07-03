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На границе в Нарве развернули американца, перуанца и казаха

Северное побережье
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Нарвский погранпункт.
Нарвский погранпункт. Фото: Ilja Smirnov / Põhjarannik

Во вторник в Нарве восьми иностранцам не разрешили въезд в Эстонию.

2 июля на пограничном переходе «Нарва-1» запретили въезд в Эстонию трем гражданам России и одному гражданину Узбекистана, Америки, Казахстана, Украины и Перу.

Наиболее распространенными причинами остановки были то, что у людей не было необходимых документов для въезда в страну, они давали неясные показания о цели поездки или в ходе собеседования было установлено, что человек может представлять угрозу общественному порядку или безопасность нашей страны.

Иностранцам был составлен запрет на въезд и их отправили обратно в Россию.

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