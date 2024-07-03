Во вторник в Нарве восьми иностранцам не разрешили въезд в Эстонию.
На границе в Нарве развернули американца, перуанца и казаха
2 июля на пограничном переходе «Нарва-1» запретили въезд в Эстонию трем гражданам России и одному гражданину Узбекистана, Америки, Казахстана, Украины и Перу.
Наиболее распространенными причинами остановки были то, что у людей не было необходимых документов для въезда в страну, они давали неясные показания о цели поездки или в ходе собеседования было установлено, что человек может представлять угрозу общественному порядку или безопасность нашей страны.
Иностранцам был составлен запрет на въезд и их отправили обратно в Россию.