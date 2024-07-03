Мошенники используют старый трюк для выманивания денег в Нарве

1 июля преступники позвонили жительнице Нарвы и заявили, что ее дочь оказалась виновной в дорожно-транспортном происшествии, в результате которого пострадал еще один участник дорожного движения. Преступники убедили женщину снять деньги и передать их им, что она и сделала. Ущерб, причиненный аферой, составил более 15000 евро.

2 июля преступники позвонили жительнице Нарвы и заявили, что ее внук оказался виновным в дорожно-транспортном происшествии, в результате которого пострадал еще один участник дорожного движения. Преступники убедили женщину снять деньги и передать их им, что она и сделала. Ущерб, причиненный мошенничеством, составляет 1750 евро.

2 июля преступники позвонили жительнице Нарвы и заявили, что ее родственник оказался виновным в дорожно-транспортном происшествии за границей, в результате которого пострадал еще один участник дорожного движения. Преступники убедили женщину снять деньги и передать их им, что она и сделала. Ущерб, причиненный аферой, составил почти 10000 евро.Данную уловку использовали мошенники в Ида-Вирумаа несколько лет назад, когда людей уговаривали отдать деньги, поскольку их близкий человек якобы виновен в ДТП с пострадавшим, которому требуется финансовая компенсация. Тогда полиция поймала преступников, которые были в основном из Литвы. ("СП")