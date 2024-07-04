Молодежный фестиваль "Noortefest" ждет участников

В начале учебного года многие школьники ищут себе занятия по интересам, и популярный фестиваль в этом точно поможет: по традиции на большой площади будут оборудованы зоны по разным направлениям - кружки, спортивные клубы, культурные учреждения расскажут и покажут, что у них происходит, какие имеются достижения и пр. Кохтлаярвесцы и гости города имеют возможность увидеть весь спектр предложений для проведения активного досуга, а также посмотреть выступления местных артистов, показательные соревнования юных спортсменов, поучаствовать в мастер-классах, которые подготовят приглашенные гости и работники молодежного центра.

Фестиваль сменил дислокацию в прошлом году, переехав с территории молодежного центра на просторную площадь, и, по словам директора молодежного центра Алисы Линтер, хлопоты были ненапрасными - пришли сотни зрителей, каждый мог найти занятие по интересам, все предложения участников фестиваля были востребованы.

- Места на площади много, и, учитывая прошлогодний опыт, постараемся еще больше разнообразить программу предстоящего молодежного форума, - поделилась Алиса Линтер. - Поэтому начинаем готовиться заранее. Всегда рады сотрудничеству и открыты для любых предложений и идей. Заявки на участие можно подать письменно: alissa.linter@kjnk.ee или по телефону 5836 0686.