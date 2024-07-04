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Для спасения куртнаских озер государство пробурит новые скважины рядом с водозабором

Кюлли Крийс
, журналист
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Во вторник занимающиеся проектом Вазавереского водозабора и куртнаских озер провели обсуждение на озере Мартиска. Слева - руководитель проекта Маарья Кюття, в центре - гидрогеолог Арго Йыэлехт.
Во вторник занимающиеся проектом Вазавереского водозабора и куртнаских озер провели обсуждение на озере Мартиска. Слева - руководитель проекта Маарья Кюття, в центре - гидрогеолог Арго Йыэлехт. Фото: Matti Kämärä / Põhjarannik

Два исследования дадут более четкое представление как об общих запасах подземных вод в Ида-Вирумаа, так и о возможностях забирать воду из Вазавереского водозабора без вреда для куртнаских озер; для последней цели в подходящем месте будут пробурены новые скважины.

Построенный в 1972 году посреди Куртнаской озерной системы Вазавереский водозабор, который снабжает питьевой водой Ахтмескую часть Кохтла-Ярве и город Йыхви, на протяжении многих лет снижает уровень воды в некоторых куртнаских озерах.

Потребление воды, хотя и снизилось в результате сокращения численности населения и модернизации трубопроводов с целью ликвидации утечек, все же превышает возможности озер, расположенных на территории "Natura".

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