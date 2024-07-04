ПЕРЕДОВИЦА В назидание зеленым активистам

Этот тупик, с которым предстоит разобраться, поскольку водопользование Ахтме и Йыхви негативно влияет на охраняемую Куртнаскую озерную систему, очень непрост. Но ищутся решения, при которых не пострадали бы люди, которым нужна питьевая вода, окружающая среда, которая должна быть в балансе, и бизнес, который, инвестируя сюда, также нуждается в воде в своем производстве. Надеемся, что решения будут найдены, но для этого потребуются время и деньги.

Однако здесь можно провести параллели с навязанным Ида-Вирумаа зеленым поворотом, в результате которого люди массово остались без хлеба, якобы во имя экологических целей. Решая водный вопрос, мы не говорим, что для спасения озер надо перестать подавать воду людям и снова открыть краны, когда озерам больше ничего не будет угрожать. А предприятия, которые дали работу тысячам людей, тут же ограничить в деятельности, не предложив ничего взамен.

Решение проблемы Вазавере - хороший пример того, как найти баланс между различными областями. Но чтобы найти лучшие решения, лучше сначала спросить совета у ученых и экспертов, а не сразу позволять политикам работать над вопросом, в котором они не обладают компетенцией.