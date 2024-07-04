ОДИН ВОПРОС Как оцениваете девять месяцев пребывания на посту мэра?

Мэр Нарвы ЯАН ТООТС:

- Я доволен теми новыми данными по безработице, что пришли сегодня: 7,1% - это супер! Такого процента нет даже по всей Эстонии. Когда я принял пост, было 13,8%. Конечно, эти цифры еще изменятся, но если за девять месяцев безработица уменьшилась почти в два раза - это, я считаю, супер.

Во-вторых, подписаны три договора: два - о новых арендных домах, которые должны быть готовы к 31 декабря 2027 года, и еще один - проект гостиницы при "Vaba Lava", которая должна появиться уже к 31 декабря 2026 года. Для Нарвы это 120 дополнительных мест, а сегодня у нас в гостиницах 154 места размещения. Это поможет нашему городу при организации концертов и других мероприятий.

Третье. В июле заканчивает работу в Нарве один цех, в котором было 42 рабочих, и он переводится в Венгрию. Мы сейчас занимаемся тем, чтобы таких проблем у нас больше не было. Например, я жду, что здесь появится бизнес из Таджикистана, хотя это, я знаю, и смешит некоторых наших журналистов. Люди оттуда заинтересованы начинать у нас производство, используя пустующие помещения. Также хорошо и по графику строится в Нарве завод магнитов, а еще ожидаем очень большого второго этапа расширения завода водяных фильтров "Аквафор".