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СЛИШКОМ ДОРОГО Первая попытка строительства парка Борнхёэ в Йыхви провалилась

Эрик Калда
, журналист
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Здесь, в сквере между Йыхвиским домом суда и зданием волостной управы, планируется разбить небольшой парк со скульптурой знаменитого писателя Эдуарда Борнхёэ. Однако в настоящее время волость испытывает трудности, поскольку строительство парка обойдется значительно дороже, чем предполагалось вначале.
Здесь, в сквере между Йыхвиским домом суда и зданием волостной управы, планируется разбить небольшой парк со скульптурой знаменитого писателя Эдуарда Борнхёэ. Однако в настоящее время волость испытывает трудности, поскольку строительство парка обойдется значительно дороже, чем предполагалось вначале. Фото: Matti Kämärä / Põhjarannik

Первая попытка Йыхвиской волостной управы построить в центре города парк Борнхёэ провалилась, поскольку единственный участник тендера запросил в три раза больше денег, чем у волости на это имеется.

Идее парка Борнхёэ, запланированного между зданием Йыхвиской волостной управы и Йыхвиским домом Вируского уездного суда, уже более десяти лет, но до сих пор у волости не было денег, чтобы воплотить ее в жизнь. В прошлом году волостная управа взялась за дело, заказала проект, и по плану этим летом работы должны были начаться.

Работ мало, но цена высокая

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