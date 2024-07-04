СЛИШКОМ ДОРОГО Первая попытка строительства парка Борнхёэ в Йыхви провалилась

Идее парка Борнхёэ, запланированного между зданием Йыхвиской волостной управы и Йыхвиским домом Вируского уездного суда, уже более десяти лет, но до сих пор у волости не было денег, чтобы воплотить ее в жизнь. В прошлом году волостная управа взялась за дело, заказала проект, и по плану этим летом работы должны были начаться.