Эрик Гамзеев: Зеленый поворот должен радовать людей, а не злить

В феврале этого года президент Национального банка Бельгии Пьер Вунш обратился к политикам с призывом не пытаться заставить людей поверить в то, что зеленый поворот принесет положительные возможности для роста экономики и создания миллионов хорошо оплачиваемых рабочих мест. Возможно, и эстонским политическим партиям также стоит выступить на выборах с лозунгом, соответствующим прежней зеленой политике "Нет экономическому росту!", и посмотреть, сколько голосов наберется. Ведь это так и не данное обещание в последние годы хорошо удавалось выполнять. Свою роль играет и тот факт, что из страны-экспортера электроэнергии Эстония превратилась в ее импортера.

Здорово слушать не смолкающие на протяжении вот уже как минимум пяти лет разговоры политиков о том, как 340 миллионов евро из фонда справедливого перехода Европейского союза облегчат всю боль, связанную с отказом от сланца в Ида-Вирумаа, и сделают регион процветающим. Но пока эти разговоры и эти деньги не принесут ощутимых результатов местным жителям, это неизбежно будет напоминать политинформацию времен оккупации, когда агитаторы ходили и рассказывали сказки о приближающемся с огромной скоростью из-за поворота коммунизме.

Нет сомнений, что в ближайшие годы при поддержке фонда справедливого перехода в Ида-Вирумаа будет сделано много хорошего. Будут построены новые современные заводы и несколько гостиниц, а местные колледжи, которые уже много лет испытывают нехватку денег, получат более прочную опору. Но есть и одна большая проблема. А именно: эта социально-экономическая "скорая помощь" черепашьим шагом прибывает на место через много лет после нанесенного ущерба, и лекарств хватает не многим.

Ида-Вирумаа пошло бы на пользу, если чиновники перевели бы рассмотрение проектов фонда справедливого перехода в настоящий турборежим. Чтобы решения, которые можно принять за неделю, не готовились месяцами и не требовали бессмысленной бумажной волокиты. В то же время, пока не удастся заставить новую экономику функционировать в необходимом объеме, политикам следует воздерживаться от новых идей о том, как убить все еще функционирующую экономику новыми регуляциями и налогами.

Идея зеленого поворота должна радовать людей, а не злить. Об этом следует помнить и политикам, которые составляют сейчас новое коалиционное соглашение.