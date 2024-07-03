В июне общественности стало известно еще об одном исследовании, главный вывод которого заключался в том, что жители Ида-Вирумаа с недоверием относятся к зеленому повороту и надо бы лучше объяснять им прелести этой реорганизации. Исследование было проведено Центром информации о безопасности и обороне при поддержке швейцарской неправительственной организации.
Эрик Гамзеев: Зеленый поворот должен радовать людей, а не злить
Разъяснение зеленого поворота, безусловно, важная работа. Но принесет ли это также плоды, зависит прежде всего от двух вещей. Во-первых, ясно ли самим объясняющим, что именно это такое, а во-вторых, как это улучшит жизнь людей в конкретном регионе. При этом нужно быть честным и конкретным и избегать заявлений, оторванных от реальной жизни. В противном случае серьезность всей разъяснительной работы становится близкой к нулю, потому что картинка и слова не совпадают.
Когда в конце прошлой недели я прочитал на портале ERR заголовок "Автор климатического анализа: Ида-Вирумаа поначалу вместо катастрофы ждет бум", я сначала подумал, что это фельетон. Однако это оказалась новость, отражающая анализ воздействия разрабатываемого Закона о климате, где проводивший его Михкель Лаан утверждал, что с прекращением использования сланца в Ида-Вирумаа ничего плохого не случится, поскольку занятость сохранится, доходы предприятий сохранятся и т.д.
Называть это катастрофой или просто регрессом - дело вкуса. Эксперт, возможно, прав в том, что сильно хуже уже быть не может, ведь объемы добычи сланца уже сократились в несколько раз, производство электроэнергии из сланца практически прекратилось, исчезли тысячи рабочих мест. Уровень безработицы в Ида-Вирумаа на начало июля составляет 12,7 процента - таким высоким за последние четыре года он не был ни разу. Местные самоуправления потеряли налоговый доход и сокращают бюджеты.
Но даже у тех людей, которые до сих пор работают на сланцевых предприятиях и входят в число лучших налогоплательщиков региона, нет уверенности в завтрашнем дне, поскольку государство не может дать четкого ответа на вопрос, будет ли и как долго еще будет продолжаться производство масла из сланца. Как показывает практика последних лет, некоторые министры могут быть настроены не разрешить, например, строительство подстанции для будущей шахты, все разрешения на которую раньше уже были выданы государством после многолетнего делопроизводства.
"Пока не удастся заставить новую экономику функционировать в необходимом объеме, политикам следует воздерживаться от новых идей о том, как убить все еще функционирующую экономику новыми регуляциями и налогами".Эрик Гамзеев, главный редактор "Северного побережья"
Или по инициативе небольшой группы экоактивистов суд может остановить строительство получившего все необходимые разрешения завода масел, который уже обошелся в сотни миллионов евро и обеспечил бы работой не только операторов завода, но и сотни шахтеров.
На последних выборах в Европарламент Партия зеленых получила ровно ноль голосов в Нарва-Йыэсуу - самоуправлении, где расположены заводы масел и электростанции "Eesti Energia". Это говорит о том, что их идеи и политики не имеют ни малейшей поддержки среди местного населения. Но эта "мелочь" ничуть не волнует протестующих, живущих в Таллинне или Тарту.
Относительно мало внимания было уделено обнародованным в июне результатам отчета Европейского агентства по окружающей среде, в котором подтверждается, что Эстония выполнила цели директивы по сокращению внутренних выбросов загрязняющих веществ в атмосферу на 2020-2029 годы по сравнению с 2022 годом, и в настоящее время выполняет цели 2030 года по большинству загрязняющих веществ. Но, как известно классикам, всегда есть к чему стремиться...
На протяжении многих лет Эстония очень хорошо выполняла ту часть зеленого поворота, которая касается сокращения выбросов и уменьшения использования ископаемого топлива. Но ценой этого стали сильные социально-экономические потрясения в Ида-Вирумаа. И не только в этом уезде, ведь львиная доля налогов и экологических сборов, сопряженных с деятельностью сланцевой промышленности в Ида-Вирумаа, поступала в государственный бюджет. Теперь этих денег стало гораздо меньше.
В феврале этого года президент Национального банка Бельгии Пьер Вунш обратился к политикам с призывом не пытаться заставить людей поверить в то, что зеленый поворот принесет положительные возможности для роста экономики и создания миллионов хорошо оплачиваемых рабочих мест. Возможно, и эстонским политическим партиям также стоит выступить на выборах с лозунгом, соответствующим прежней зеленой политике "Нет экономическому росту!", и посмотреть, сколько голосов наберется. Ведь это так и не данное обещание в последние годы хорошо удавалось выполнять. Свою роль играет и тот факт, что из страны-экспортера электроэнергии Эстония превратилась в ее импортера.
Здорово слушать не смолкающие на протяжении вот уже как минимум пяти лет разговоры политиков о том, как 340 миллионов евро из фонда справедливого перехода Европейского союза облегчат всю боль, связанную с отказом от сланца в Ида-Вирумаа, и сделают регион процветающим. Но пока эти разговоры и эти деньги не принесут ощутимых результатов местным жителям, это неизбежно будет напоминать политинформацию времен оккупации, когда агитаторы ходили и рассказывали сказки о приближающемся с огромной скоростью из-за поворота коммунизме.
Нет сомнений, что в ближайшие годы при поддержке фонда справедливого перехода в Ида-Вирумаа будет сделано много хорошего. Будут построены новые современные заводы и несколько гостиниц, а местные колледжи, которые уже много лет испытывают нехватку денег, получат более прочную опору. Но есть и одна большая проблема. А именно: эта социально-экономическая "скорая помощь" черепашьим шагом прибывает на место через много лет после нанесенного ущерба, и лекарств хватает не многим.
Ида-Вирумаа пошло бы на пользу, если чиновники перевели бы рассмотрение проектов фонда справедливого перехода в настоящий турборежим. Чтобы решения, которые можно принять за неделю, не готовились месяцами и не требовали бессмысленной бумажной волокиты. В то же время, пока не удастся заставить новую экономику функционировать в необходимом объеме, политикам следует воздерживаться от новых идей о том, как убить все еще функционирующую экономику новыми регуляциями и налогами.
Идея зеленого поворота должна радовать людей, а не злить. Об этом следует помнить и политикам, которые составляют сейчас новое коалиционное соглашение.