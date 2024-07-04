У вора нашли сигнальный пистолет, представляющий опасность для жизни

Алексей (41 год), ранее судимый за кражу и грабеж и вышедший из тюрьмы досрочно, снова оказался в поле зрения полиции, после того как в декабре прошлого года он украл смарт-устройства, инструменты и документы на сумму более 3550 евро в доме в Кохтла-Ярве.