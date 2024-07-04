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У вора нашли сигнальный пистолет, представляющий опасность для жизни

Эрик Калда
, журналист
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Стартовый пистолет. Изображение носит иллюстративный характер.
Стартовый пистолет. Изображение носит иллюстративный характер. Фото: Ilja Smirnov

Вируский уездный суд наказал мужчину из Кохтла-Ярве, который был пойман на месте кражи и во время обыска у которого нашли сигнальный пистолет, переделанный в огнестрельное оружие.

Алексей (41 год), ранее судимый за кражу и грабеж и вышедший из тюрьмы досрочно, снова оказался в поле зрения полиции, после того как в декабре прошлого года он украл смарт-устройства, инструменты и документы на сумму более 3550 евро в доме в Кохтла-Ярве.

В ходе следствия хозяину удалось вернуть большую часть своего имущества, однако при обыске дома Алексея у него был обнаружен переделанный предупредительно-сигнальный пистолет с различными патронами. Оружие имело закрытое отверстие для выхлопа пороховых газов, что превращало его в готовое к стрельбе огнестрельное оружие, способное нанести смертельные ранения.

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