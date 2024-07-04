Тайны города Силламяэ вдохновили детскую писательницу

Автора вдохновили окутанный тайнами город Силламяэ и дачные истории расположенных здесь ранее курортов Силламяги и Каннука. Хелен Кяйт и автор иллюстраций Сирли Одер расскажут, как рождалась книга, художник проведет мастер-класс для детей, возможна также прогулка c авторами по местам, которые затронули писательницу.

Когда в одно жаркое летнее воскресенье поездка Саландры и Альфреда на школьные каникулы внезапно прерывается в Силламяэ, им приходится провести как минимум день в неизвестном им городке в ожидании ремонта сломанной машины. Лучший пляжный променад Эстонии и новые друзья детей придают новое направление планам отдыха, которые включают посещение ядерного убежища, обучение плаванию, вечеринку с барбекю на пляже и безумное мороженое. Если ремонт автомобиля все же начнет затягиваться, никто не будет по этому поводу злиться или печалиться...