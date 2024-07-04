В субботу, 6 июля в 13.00 в Силламяэском городском музее известная эстонская писательница Хелен Кяйт представит свою новую книгу "Большое летнее приключение в Силламяэ". Вход свободный.
Тайны города Силламяэ вдохновили детскую писательницу
Автора вдохновили окутанный тайнами город Силламяэ и дачные истории расположенных здесь ранее курортов Силламяги и Каннука. Хелен Кяйт и автор иллюстраций Сирли Одер расскажут, как рождалась книга, художник проведет мастер-класс для детей, возможна также прогулка c авторами по местам, которые затронули писательницу.
Когда в одно жаркое летнее воскресенье поездка Саландры и Альфреда на школьные каникулы внезапно прерывается в Силламяэ, им приходится провести как минимум день в неизвестном им городке в ожидании ремонта сломанной машины. Лучший пляжный променад Эстонии и новые друзья детей придают новое направление планам отдыха, которые включают посещение ядерного убежища, обучение плаванию, вечеринку с барбекю на пляже и безумное мороженое. Если ремонт автомобиля все же начнет затягиваться, никто не будет по этому поводу злиться или печалиться...
Руководитель музея Елена Антушева заметила, что книга адресована детям 6-12 лет, издана на эстонском языке и встреча тоже пройдет на эстонском языке, но при необходимости возможен перевод на русский.