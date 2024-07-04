В пятницу джаз заполнит Нарва-Йыэсуу

На фестивале "Narva-Jõesuu jazz", который проходит второй год подряд, нынче вы увидите и услышите четыре группы.

В 16.00 на сцену выйдет певица София Рубина, которая на этот раз исполнит с трио традиционную джазовую программу "In The Land Of Oo Bla Dee".

Далее выступление Сусанны Александры и ансамбля "Titoks" отправит слушателей в путешествие во времени из 1950-х в 1970-е годы, когда итальянская "лихорадка" покорила мир. Музыканты создадут приподнятую ностальгическую атмосферу и радость узнавания.

Трио Ребекки Контус предлагает джазовый концерт на шармантный французский лад. Во время учебы в Париже душу Ребекки по-особому тронули французские шансоны, звучащие под аккордеон и контрабас.

В этом году фестиваль завершит квинтет барабанщика Танеля Рубена, в который также входят певица Кадри Вооранд и пианист Кристьян Рандалу, саксофонист Райво Тафенау и басист Тааво Реммель, все из "джазовой премьер-лиги" Эстонии. В Нарва-Йыэсуу они представят свой новый альбом и концертную программу "Every Moment Every Day".

По словам художественного руководителя "Narva-Jõesuu jazz" Олега Писаренко, музыканта из Нарвы, он уже много лет мечтает предложить любителям джазовой музыки этот особенный опыт, где встречаются летний Нарва-Йыэсуу и качественная музыка.

Вход на концерты фестиваля в этом году бесплатный.