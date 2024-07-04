Улицы Нарвы местами перекрыты из-за дорожного строительства и текущего ремонта

Вице-мэр Нарвы Олег Карпиков сообщил, что в результате реконструкции перечисленных улиц появится 80 новых парковочных мест. Вдобавок, конечно, сами улицы преобразятся в лучшую сторону: они расширятся за счет карманов для остановки, будет обновленная проезжая часть, появятся тротуары с велопешеходными дорожками, новое освещение и прочее благоустройство. Изменится также организация автомобильного движения, которое на части этих улиц станет односторонним.

Реконструкция перечисленных выше улиц началась в мае и должна завершиться в начале осени, в сентябре. Вице-мэр Карпиков заверил, что работы ведутся своевременно по графику, никаких задержек из-за археологических находок в районе Старого города не случилось. "Пока сейчас ничего там не нашли, и таких проблем нет", - сказал Карпиков, акцентируя на том, что это только что известно по состоянию на эту неделю, ведь работы идут вовсю прямо сейчас.

- Мы спешим сделать все летом, чтобы к осени, к началу учебного года, разгрузить всю эту территорию - в этом и есть наша задача, - объяснил Карпиков.

Дорожное строительство в Старом городе ведет ТОО "Nordic Road" по заказу Нарвского департамента городского хозяйства. По договору это строительство обойдется налогоплательщикам более чем в 1,5 миллиона евро.

Вдобавок Нарва строит сейчас тоже в Старом городе, на улице Виру, рядом с Нарвским колледжем Тартуского университета и Нарвской ратушей, новую автопарковку на месте ранее снесенного общежития. Новая парковка спроектирована на 39 парковочных мест и очень пригодится, например, студентам колледжа. Срок окончания ее строительства - тоже начало сентября.

Новая автопарковка на улице Виру обходится городской казне почти в 422 тысячи евро. Подрядчиком выступает ТОО "Tuurmaa".