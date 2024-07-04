С приходом летних дождливых дней в Нарве начался сезон текущего ремонта дорог. Одновременно вовсю продолжаются большое дорожное строительство и строительство автопарковочных мест в районе Старого города.
Улицы Нарвы местами перекрыты из-за дорожного строительства и текущего ремонта
На этой неделе с фрезеровки старого асфальтового покрытия началось устранение проблемных мест на нарвских улицах Лаврецова, Фама, Харидузе, Кангеласте, Александра Пушкина. Когда дорожные рабочие закончат с этими улицами, Нарвская горуправа объявит, на каких еще других начнутся аналогичные работы, то есть на что еще хватит времени и выделенных из городского бюджета денег.
На проблемных участках асфальт будет заменяться на всю ширину проезжей части - от бордюра до бордюра.
Елена Скулачева из Нарвского департамента городского хозяйства сообщила, что текущий ремонт дорог выполняет предприятие "N&V", срок выполнения работ - до наступления августа. Согласно договору, объем ремонтных работ составит порядка 20 тысяч квадратных метров асфальтового покрытия.
Также сейчас перекопан перекресток нарвских улиц Мадизе и 1 Мая. Автомобильный проезд по улице Мадизе конкретно в этом месте будет закрыт, как планируется, до вечера пятницы, 5 июля.
Самым большим в Нарве дорожным проектом этого сезона является реконструкция участков улиц Вестервалли, Краави, Карья, Харидузе, Ваеселапсе. Речь идет об улицах, формирующих большой жилой и образовательный квартал в районе Старого города, в котором расположены одна госгимназия, открывшаяся в начале этого года, две основные школы, одна музыкальная школа и один детский сад. В этом очень оживленном месте всегда остро стояла проблема как с подъездными дорогами, так и с парковочными местами, ситуация складывалась в часы пик откровенно опасная.
Вице-мэр Нарвы Олег Карпиков сообщил, что в результате реконструкции перечисленных улиц появится 80 новых парковочных мест. Вдобавок, конечно, сами улицы преобразятся в лучшую сторону: они расширятся за счет карманов для остановки, будет обновленная проезжая часть, появятся тротуары с велопешеходными дорожками, новое освещение и прочее благоустройство. Изменится также организация автомобильного движения, которое на части этих улиц станет односторонним.
Реконструкция перечисленных выше улиц началась в мае и должна завершиться в начале осени, в сентябре. Вице-мэр Карпиков заверил, что работы ведутся своевременно по графику, никаких задержек из-за археологических находок в районе Старого города не случилось. "Пока сейчас ничего там не нашли, и таких проблем нет", - сказал Карпиков, акцентируя на том, что это только что известно по состоянию на эту неделю, ведь работы идут вовсю прямо сейчас.
- Мы спешим сделать все летом, чтобы к осени, к началу учебного года, разгрузить всю эту территорию - в этом и есть наша задача, - объяснил Карпиков.
Дорожное строительство в Старом городе ведет ТОО "Nordic Road" по заказу Нарвского департамента городского хозяйства. По договору это строительство обойдется налогоплательщикам более чем в 1,5 миллиона евро.
Вдобавок Нарва строит сейчас тоже в Старом городе, на улице Виру, рядом с Нарвским колледжем Тартуского университета и Нарвской ратушей, новую автопарковку на месте ранее снесенного общежития. Новая парковка спроектирована на 39 парковочных мест и очень пригодится, например, студентам колледжа. Срок окончания ее строительства - тоже начало сентября.
Новая автопарковка на улице Виру обходится городской казне почти в 422 тысячи евро. Подрядчиком выступает ТОО "Tuurmaa".