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На масленном заводе в Кохтла-Ярве произошел пожар

Северное побережье
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VKG õlitehases toimunud põlengus sai õliseade tugevalt kahjustada.
VKG õlitehases toimunud põlengus sai õliseade tugevalt kahjustada. Фото: Päästeamet.

3 июля в 16.21 спасатели были вызваны на предприятие химической промышленности в Ярвеской части города Кохтла-Ярве.

При проведении работ по техническому обслуживанию оборудования масленного завода VKG при открытии люка пылевой камеры произошло возгорание горячей парогазовой смеси.

К 17.38 пожар был локализован. С устройства была снята изоляция и началось охлаждение устройства.

В результате пожара были повреждены устройство и коммуникации вокруг него.

Спасатели из Кохтла-Ярве, Йыхви и Кивиыли завершили работы по тушению в 19.08.

В результате пожара никто не пострадал, загрязнения окружающей среды не произошло.

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