3 июля в 16.21 спасатели были вызваны на предприятие химической промышленности в Ярвеской части города Кохтла-Ярве.
На масленном заводе в Кохтла-Ярве произошел пожар
При проведении работ по техническому обслуживанию оборудования масленного завода VKG при открытии люка пылевой камеры произошло возгорание горячей парогазовой смеси.
К 17.38 пожар был локализован. С устройства была снята изоляция и началось охлаждение устройства.
В результате пожара были повреждены устройство и коммуникации вокруг него.
Спасатели из Кохтла-Ярве, Йыхви и Кивиыли завершили работы по тушению в 19.08.
В результате пожара никто не пострадал, загрязнения окружающей среды не произошло.