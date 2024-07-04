На масленном заводе в Кохтла-Ярве произошел пожар

При проведении работ по техническому обслуживанию оборудования масленного завода VKG при открытии люка пылевой камеры произошло возгорание горячей парогазовой смеси.

К 17.38 пожар был локализован. С устройства была снята изоляция и началось охлаждение устройства.

В результате пожара были повреждены устройство и коммуникации вокруг него.

Спасатели из Кохтла-Ярве, Йыхви и Кивиыли завершили работы по тушению в 19.08.

В результате пожара никто не пострадал, загрязнения окружающей среды не произошло.