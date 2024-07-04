В среду мошенники обманным путем получили от нарвитянки крупную сумму денег.
Нарвитянка отдала мошенникам 9000 евро
Жительница Нарвыобратилась в полицию и заявила, что 3 июля ей позвонили мошенники и сказали, что ее дочь стала виновницей дорожно-транспортного происшествия, в результате которого пострадал еще один участник дорожного движения.
По утверждению преступников, необходимо выплатить потерпевшему деньги. Мошенники убедили женщину взять наличные и передать их ит, что она и сделала.
Ущерб, причиненный обманом, составил более 9000 евро.