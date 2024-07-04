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Нарвитянка отдала мошенникам 9000 евро

Erik Kalda
, ajakirjanik
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Деньги.
Деньги. Фото: Ilja Smirnov

В среду мошенники обманным путем получили от нарвитянки крупную сумму денег.

Жительница Нарвыобратилась в полицию и заявила, что 3 июля ей позвонили мошенники и сказали, что ее дочь стала виновницей дорожно-транспортного происшествия, в результате которого пострадал еще один участник дорожного движения.

По утверждению преступников, необходимо выплатить потерпевшему деньги. Мошенники убедили женщину взять наличные и передать их ит, что она и сделала.

Ущерб, причиненный обманом, составил более 9000 евро.

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