Нарвский музей продолжает изучать осколки прошлого Нарвы

Фото: Нарвский музей

В сотрудничестве с Эстонской академией художеств и опытными историками Нарвский музей продолжает серию проектов, посвященных изучению фрагментов утраченной барочной Нарвы.

В музее хранятся разные архитектурные детали из дерева, камня и металла, которые удалось спасти после бомбардировки города во время Второй мировой войны. "Эти фрагменты разрушенных зданий очень важны, так как материального наследия Нарвы сохранилось совсем немного. Эти объекты помогают представить былой облик города и жизнь горожан. Многие из этих фрагментов ждали исследователей более 70 лет и этим артефактам еще только предстоит занять свое место в коллекции музея", сообщил музей.

В рамках проекта “Резной камень Нарвы” 8–12 июля стартует первый этап исследования – инвентаризация резных камней. В эти дни будут произведены: опись, измерения, чистка и фотографирование. Также перед участниками стоит задача определить предназначение и первоначальное место этих фрагментов в городском пространстве Нарвы. Всю неделю студенты будут работать в фондах музея и во дворе художественной галереи.

Также в проекте продолжится и ставшая традиционной серия лекций, посвященная наследию Нарвы и его осмыслению. "Презентации историков помогают нам лучше понять историю Нарвы, особенности местного искусства и архитектуры. В этот раз эксперты Энн Кюнг, Трийн Крёнстрём, Андрус Лаансалу и Марге Лааст приедут в Нарвский музей, чтобы поделиться своими знаниями", говорится в пресс-сообщении музея.

Осенью 2023 года в Нарвском музее начали инвентаризацию и реставрацию ранее неизученных деталей, спасенных из старого города более 70 лет назад. Первым таким исследовательским проектом стал проект «Нарвское деревянное барокко», продолжившийся зимой 2024 года. В этот раз предстоит разгадать тайны резных камней.

Информация о всех проектах и записи лекций доступны на странице музея.

"Приглашаем посетить лекции, которые пройдут 8, 10 и 11 июля в башне “Рондель” (трансляция в youtube) и практикум 9 июля в Художественной галерее. Лекции проходят на эстонском языке, посещение бесплатное", соощил Нарвский музей.