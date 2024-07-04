Объявлен ​победитель архитектурного конкурса будущей Йыхвиской библиотеки

Новое здание Йыхвиской библиотеки-общественного центра планируется построить в южной части города Йыхви, между улицей Пуру теэ и улицей Харидузе.

Работа-победитель архитектурного конкурса. Фото: Eskiis / ABMÜ

На архитектурный конкурс было подано 20 эскизных проектов, в ходе которых было найдено лучшее решение здания.

По мнению жюри, концептуальный дизайн «Лукукиви» впечатляет, узнаваем и оригинален, но не слишком сложной формы. В отличие от многих других работ, здание соотносится со всем окружающим городом.

Здание просторное, современное, светлое и не кажется элитным или дорогим. Распределение помещений хорошее и способствует интеграции библиотечной работы и молодежи.

По словам председателя жюри, председателя волостного собрания Йыхви Валло Реймаа, все представленные на конкурс работы были на очень высоком уровне. И чтобы выяснить победителя, на последнем заседании жюри пришлось сделать несколько перерывов.

По словам Реймаа, строительство здания обойдется в семь миллионов евро, большую часть которых поступит от государства и Евросоюза.

Строительство должно быть завершено не позднее конца 2027 года. По словам Реймаа, новая библиотека и общественное здание помогут превратить микрорайон Йыхви в более удобное для пешеходов городское пространство, которое соединит окружающую территорию образовательного городка с различными функциями, район многоквартирных домов, торговый центр, парк за ним и исторический центр Йыхви.