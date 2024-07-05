Департамент: в Эстонии дефицит предложений ортодонтических услуг

Проведенный ведомством краткий анализ общих тенденций на рынке ортодонтических услуг за последние десять лет говорит о том, что количество ортодонтов все это время оставалось стабильным, но число пациентов в разы увеличилось, сообщила в пятницу, 5 июля, пресс-служба департамента.

В результате возникают длительные очереди, что, как считают чиновники антимонопольного ведомства, подрывает благосостояние общества, и негативно сказываются на конкуренции на этом рыке, не позволяя пациентам делать альтернативный и наиболее подходящий для себя выбор.

По оценке Департамента конкуренции, изменить ситуацию могло бы государство. Например, за счет увеличения в вузах числа бесплатных мест на стоматологических специальностях. Также государство могло увеличить круг поставщиков ортодонтических услуг, считают в ведомстве.

По данным портала ERR.ee, заработная плата ортодонтов самая высокая в медицинском секторе, она составляет в среднем 10 000 евро в месяц, что превышает среднюю зарплату врачей в 2,5 раза.