Госсуд пояснил, что организация услуг общего ухода является обязанностью местного самоуправления, которое также должно ее финансировать.
Госсуд: услуги по уходу должны финансироваться местным самоуправлением
Самоуправления по-прежнему могут требовать деньги на организацию услуг общего ухода посредством подачи жалобы в административный суд, если у них недостаточно средств для выполнения своих задач.
В конце прошлого года Пылваское и Ряпинское волостное собрание, а также Тартуское горсобрание обратились в Госсуд, утверждая, что обязательство вместо близких финансировать услугу по уходу – это государственная задача, но государство не выделило на это денег. По мнению собраний, это нарушило гарантии, предусмотренные в конституции, согласно которым муниципалитет имеет право на полное финансирование государственных обязательств, возложенных на него законом, из государственного бюджета.
В сегодняшнем решении общее собрание Госсуда пояснило, что организация социального обеспечения, в том числе услуги общего ухода, является задачей местного самоуправления, поскольку оно наиболее близко к своим жителям, нуждающимся в помощи.
"Поскольку организация услуг общего ухода не является обязанностью государства, государству не нужно было покрывать соответствующие расходы из государственного бюджета. Эти расходы финансируются муниципалитетом из собственного бюджета.
Госсуд подчеркнул, что муниципалитеты по-прежнему имеют возможность требовать от государства дополнительных средств для выполнения муниципальных задач в жалобе, подаваемой в административный суд, если действующий механизм финансирования самоуправлений окажется недостаточным. Они могут показать, насколько увеличились существующие затраты с появлением новых обязательств и насколько государство увеличило финансирование или сократило другие задачи и обязанности. Если окажется, что выделенных денег недостаточно для покрытия дополнительных расходов, единица местного самоуправления может иметь право потребовать увеличения финансирования.
Кроме того, Госсуд пояснил, что, несмотря на то, что организация социального обеспечения является местной задачей, система финансирования самоуправлений должна быть стабильной.
В данном случае Рийгикогу принял поправки к закону в декабре 2022 года, то есть прямо перед началом нового финансового года. Таким образом, те, кто обратился в суд, возможно, не имели разумной возможности подготовиться к выполнению обязательства, возложенного на них государством.
Если расходы бюджета самоуправлений на 2023 год увеличились из-за изменения и они не смогли разумным образом изменить бюджет, они имеют право обратиться с жалобой в административный суд для реализации своих прав.
Восемь судей выразили несогласие по этому решению Госсуда. Они пришли к выводу, что это не местная, а государственная задача, выполнение которой должно финансироваться государством.