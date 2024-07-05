Госсуд: услуги по уходу должны финансироваться местным самоуправлением

Самоуправления по-прежнему могут требовать деньги на организацию услуг общего ухода посредством подачи жалобы в административный суд, если у них недостаточно средств для выполнения своих задач.

В конце прошлого года Пылваское и Ряпинское волостное собрание, а также Тартуское горсобрание обратились в Госсуд, утверждая, что обязательство вместо близких финансировать услугу по уходу – это государственная задача, но государство не выделило на это денег. По мнению собраний, это нарушило гарантии, предусмотренные в конституции, согласно которым муниципалитет имеет право на полное финансирование государственных обязательств, возложенных на него законом, из государственного бюджета.

В сегодняшнем решении общее собрание Госсуда пояснило, что организация социального обеспечения, в том числе услуги общего ухода, является задачей местного самоуправления, поскольку оно наиболее близко к своим жителям, нуждающимся в помощи.

"Поскольку организация услуг общего ухода не является обязанностью государства, государству не нужно было покрывать соответствующие расходы из государственного бюджета. Эти расходы финансируются муниципалитетом из собственного бюджета.