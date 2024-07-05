Полиция арестовала в Йыхви подозреваемых в убийстве

Около 1.30 ночи в пятницу в Центр неотложной помощи поступило сообщение о том, что 61-летний мужчина найден убитым в квартире в Йыхви.

Полиция немедленно отреагировала на вызов и арестовала на месте происшествия 37-, 38-, 46- и 37-летних мужчин с признаками употребления алкоголя.

По словам начальника Йыхвиского отделения полиции Андреаса Клийманта, все подозреваемые были знакомы с жертвой.

"Допросы мужчин продолжаются, поэтому точный ход событий и мотивы пока выясняются", - добавил Клиймант.

Для расследования происшествия возбуждено уголовное дело по разделу Уголовного кодекса об убийстве (статья 113 Уголовного кодекса).