полиция Мошенники в очередной раз лишили денег двух нарвитянок

Преступники убедили женщину снять деньги и передать их им, что она и сделала. Ущерб, причиненный мошенничеством, составляет 6000 евро.

Другая нарвитянка сообщила, что ей якобы позвонили сотрудники больницы и сказали, что ее дочь попала в дорожно-транспортное происшествие и теперь ей нужны деньги на лечение. Преступники убедили женщину снять деньги и передать их им, что она и сделала. Ущерб, причиненный мошенничеством, составляет 950 евро.