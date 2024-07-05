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полиция Мошенники в очередной раз лишили денег двух нарвитянок

Эрик Калда
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Полицейская эмблема.
Полицейская эмблема. Фото: Ilja Smirnov

В полицию обратилась жительница Нарвы, которой позвонили мошенники как бы от ее внука и утверждали, что он попал в дорожно-транспортное происшествие и теперь ему нужны деньги на лечение.

Преступники убедили женщину снять деньги и передать их им, что она и сделала. Ущерб, причиненный мошенничеством, составляет 6000 евро.

Другая нарвитянка сообщила, что ей якобы позвонили сотрудники больницы и сказали, что ее дочь попала в дорожно-транспортное происшествие и теперь ей нужны деньги на лечение. Преступники убедили женщину снять деньги и передать их им, что она и сделала. Ущерб, причиненный мошенничеством, составляет 950 евро.

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